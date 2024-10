PSV gemaand tot 'razendsnel' ingrijpen: 'Conflict ligt op de loer'

PSV moet 'razendsnel' het gesprek aangaan met middenvelder , zo betoogt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De speler ontbrak afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam én meldde zich af voor het Nederlands elftal. 'Vermoeidheid', luidde de verklaring van de Eindhovenaren. "Een blessure", houdt Schouten zélf vol in gesprek met De Telegraaf.

Volgens Elfrink legt het relaas van Schouten in de ochtendkrant 'een open zenuw bloot' bij PSV. Er is namelijk wel vaker sprake van onduidelijkheid rond medische aangelegenheden, zo weet de journalist. Als voorbeelden haalt Elfrink de kritiek die Noa Lang vorig seizoen op de medische staf uitte aan, plus het lang uitblijven van duidelijkheid over de ernst van de blessure van Sergiño Dest.

Waar PSV de absentie van Schouten dus op 'vermoeidheid' gooide, houdt de international het zelf op een kwetsuur; om precies te zijn een botkneuzing die bij een MRI-scan aan het licht is gekomen. "De lezingen van beide partijen zijn dus waarschijnlijk 'waar'", schrijft Elfrink, "maar het gaat er vooral om wat er naar buiten is gebracht." PSV is onder meer vanwege de AVG-wetgeving terughoudend als het gaat om het delen van medische gegevens, maar Schouten wil niet als 'watje' bekend komen te staan en heeft dus een andere lezing. "Dat heeft nogal wat frictie veroorzaakt, die het interview van Schouten verklaart", schrijft Elfrink.

De journalist maant PSV dan ook om 'razendsnel' met Schouten in gesprek te gaan over de situatie: "Voor PSV staat er veel te veel op het spel om een op het eerste gezicht wat onnozel ogend akkefietje overheersend te laten zijn in de voorbereiding op een hele belangrijke periode met wedstrijden tegen AZ, Paris Saint-Germain en Ajax", leest het. Dat het hier daadwerkelijk om iets 'onnozels' gaat wil Elfrink echter betwisten: "Het gaat hier wel om de gezondheid van een speler. Daar kun je niet voorzichtig genoeg mee zijn en partijen moeten elkaar op dit gebied voor de volle honderd procent kunnen vertrouwen". Algemeen directeur Marcel Brands is dan ook aan zet, vindt Elfrink: "Dat vraagt om een interventie van de directie, die partijen weer op een lijn moet krijgen. Schouten is veel te belangrijk voor PSV om deze zaak nog lang te laten sudderen."

