Dest eist ‘perfectie’ voor terugkeer en verklapt datum voor mogelijke rentree

houdt er rekening mee dat hij in februari zijn rentree kan maken voor PSV. Dat vertelt de vleugelverdediger in gesprek met ESPN. De Amerikaan scheurde in april zijn kruisband tijdens een groepstraining van de Eindhovenaren.

Dest werd afgelopen seizoen door PSV gehuurd van FC Barcelona. Door de kruisbandblessure moest de verdediger verstek laten gaan bij het slot van het afgelopen seizoen, waarin de Eindhovenaren beslag wisten te leggen op de titel. Ondanks de blessure besloot de club van trainer Peter Bosz wel om Dest definitief over te nemen van FC Barcelona. Daarnaast werd hij door PSV ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League.

Vrijdag opende Dest in zijn geboorteplaats Almere zijn eigen voetbalveld. Bovendien ging hij in op de status van zijn herstel. “Het gaat goed”, vertelt de Amerikaan. “Ik train elke dag heel hard en word zeker beter. Ik wil perfectie, dus als ik iets langer moet nemen, neem ik iets langer. Ik zit nu op vijf maanden ongeveer en heb er een positief gevoel over."

Dest is geduldig

“Het gaat de goede kant op en ik wil perfectie. Dus als ik iets langer de tijd moet nemen, dan doe ik dat”, aldus Dest die vertelt dat een rentree voor de winterstop sowieso is uitgesloten. Wanneer dan wel? Dat durft de Amerikaanse vleugelverdediger ook niet te vertellen. “Laten we rekening houden met februari", besluit hij.

Een 'trotse' Sergiño Dest over PSV, Ivan Perišić en zijn herstel:



"Laten we rekening houden met februari." ⏳ — ESPN NL (@ESPNnl) October 11, 2024

