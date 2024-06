PSV zet supporters compleet op het verkeerde been met opmerkelijk filmpje Sergiño Dest

PSV heeft zich definitief versterkt met . De rechtsback, die momenteel geblesseerd is, komt over van FC Barcelona en tekent in Eindhoven een contract tot medio 2028. Een kwartier voordat PSV het blijde nieuws naar buiten bracht, verscheen juist nog een afscheidswoord van de Amerikaans international aan de supporters op de sociale media-accounts van de kampioen van Nederland.

Dest speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor PSV. De bij Ajax als rechtsback opgeleide verdediger werd door trainer Peter Bosz omgeturnd tot linksback en maakte in die rol een prima indruk in het Philips Stadion. Dest zou uiteindelijk 37 wedstrijden voor PSV spelen, voordat het noodlot in april toesloeg. De verdediger scheurde een kruisband op het trainingsveld en wacht een langdurige revalidatie.

PSV besloot dan ook de optie tot koop, ter waarde van tien miljoen euro, in het huurcontract van Dest niet te lichten. De speler keerde dus in principe terug naar FC Barcelona, waar hij nog vastligt tot medio 2025. Los van zijn blessure heeft de Amerikaan echter weinig perspectief bij de Catalaanse club, waar zijn salaris bovendien het budget voor komend seizoen drukte. De verwachting was dan ook dat er op een of andere manier alsnog een deal zou worden gesloten waardoor Dest definitief naar Eindhoven zou verhuizen.

Dat is dus uiteindelijk ook gelukt. "We hebben het er intern goed over gehad, maar Sergiño heeft ons afgelopen seizoen dusdanig overtuigd dat we de kans om hem definitief over te nemen absoluut niet wilden laten liggen. Hij heeft zoveel kwaliteiten. De nieuwe situatie verandert dat niet", legt technisch directeur Earnest Stewart van PSV uit op de clubsite. Dest zelf looft de 'warme' sfeer die heerst bij de club en de waardering die hij er voelt. "Dat zijn belangrijke aspecten voor iemand in mijn situatie en geeft me vertrouwen dat ik hier goed kan revalideren. Als het eenmaal zo ver is, is het erg fijn dat het spel dat we hier spelen bij me past. Ik kijk er enorm naar uit om weer minuten te maken, belangrijk te zijn en titels te pakken."

