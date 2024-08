PSV-kampioen duikt op in Zandvoort en overhandigt shirt aan Max Verstappen

In de Eredivisie komen onder meer PSV en Feyenoord in actie, maar komend sportweekend staat in Nederland toch vooral in het teken van de Grand Prix in Zandvoort. Vrijdag arriveerden treinen vol met mensen al in de kustplaats, die allemaal niet kunnen wachten om Max Verstappen aan het werk te zien. De coureur heeft in elk geval de support van : de PSV-verdediger kwam vrijdag een kijkje nemen.

PSV-trainer Peter Bosz wilde er vorig jaar graag nog een back bij hebben. De club kwam in die zoektocht uit bij Dest. De Amerikaans international, die in de zomer van 2020 de overstap maakte van Ajax naar FC Barcelona en na een verhuurperiode bij AC Milan mocht vertrekken uit Catalonië, kwam op huurbasis naar Eindhoven. PSV sloeg een grote slag met de komst van Dest, want hij bleek al snel een serieuze versterking voor Bosz zijn elftal. Dest kwam vorig seizoen tot 37 wedstrijden en had met twee doelpunten en zes assists in de Eredivisie een belangrijk aandeel in de landstitel.

Helaas voor PSV en Dest kon de vleugelverdediger in de laatste wedstrijden van het seizoen niet in actie komen. Een zware knieblessure gooide roet in het eten. Dest ontbrak in de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam en erger nog: hij kreeg te horen dat hij pas na de jaarwisseling weer binnen de lijnen kan verschijnen. PSV wilde Dest desondanks graag binnenboord houden en nam hem definitief over van FC Barcelona. De dribbelaar is druk aan het revalideren en heeft natuurlijk wat meer vrije tijd.

LEES OOK: Elfrink onthult exacte transfersom die PSV aan Barcelona betaalt voor Sergiño Dest

Die besteedt hij vrijdag door een kijkje te nemen in Zandvoort. ESPN post een foto van de PSV’er samen met Verstappen, van wie algemeen bekend is dat hij de club uit Eindhoven een warm hart toedraagt. “Dest heeft tijdens zijn revalidatie een vrij moment gevonden om een kijkje te nemen in Zandvoort. De PSV’er is een grote sportliefhebber die bijvoorbeeld ook graag NBA-wedstrijden bezoekt en Verstappen is dan weer de snelste PSV-supporter op aarde”, zo schrijft Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

LEES OOK: Max Verstappen appt voor én na iedere wedstrijd met sterspeler van Oranje

De GP van Zandvoort 2024 heeft plaats van 23 tot en met 25 augustus. De race begint zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd. De eerste vrije training ging vrijdagmiddag van start. De belangrijke kwalificatie vangt zaterdag om 15.00 uur aan. Voor alle laatste nieuwtjes over de GP van Zandvoort ben je bij GPFans aan het juiste adres.

