Max Verstappen appt voor én na iedere wedstrijd met sterspeler van Oranje

Drie dagen voor de EK-kwartfinale tussen Nederland en Engeland is een eerste krachtmeting tussen de twee landen beslist in Engels voordeel. Zondag won coureur Lewis Hamilton de GP van Groot-Brittannië en werd Max Verstappen tweede. Hamilton juicht woensdag uiteraard voor de Engelse nationale ploeg, terwijl Verstappen Nederland steunt.

“Natuurlijk ga ik kijken woensdag”, wordt Verstappen geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Hopelijk wordt het een toffe wedstrijd en halen wij de finale.” Verstappen had onlangs aanvoerder Virgil van Dijk te gast in zijn motorhome. De twee Nederlandse sporticonen hebben goed contact met elkaar. “Ik app altijd met Virgil voor en na een wedstrijd. Maar die hoef ik echt niks te vertellen, ze weten veel beter hoe ze zich voor moeten bereiden.”

Hamilton vertelt na afloop van de Grand Prix ook over de aankomende voetbalwedstrijd. “Het is een mooie week voor de Britse sport, zo. Natuurlijk willen we allemaal dat ze beter spelen, maar dat willen ze zelf waarschijnlijk ook. Ze weten zelf vast wat ze beter moeten doen straks, tegen Nederland. Mijn steun hebben ze.” Coureur Lando Norris zegt dat ‘heel het land’ achter de ploeg staat. “We gaan allemaal kijken.”

