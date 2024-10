Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet puzzelen na nieuwe blessures

PSV treedt dinsdagavond in Parijs aan tegen PSG in de Champions League. De Franse opponent lijkt in eigen huis favoriet, zeker kijkende naar de ziekenboeg van de Eindhovenaren. Op sommige plekken moet trainer Peter Bosz sleutelen, door nieuwe blessures van Rick Karsdorp en Jerdy Schouten. FCUpdate analyseert hoe de oefenmeester dat waarschijnlijk gaat doen.

In de gewonnen topper tegen AZ (1-2) van afgelopen zaterdag stevende PSV af op een avond zonder zorgen, totdat Schouten direct na rust gewisseld moest worden. In de eerste helft ging de verdedigende middenvelder naar het gras vanwege hamstringklachten. In de tweede helft zou hij het veld niet meer betreden. Schouten reist ook niet mee naar Parijs. Trainer Bosz is wel hoopvol over zijn blessure en zei op de persconferentie van maandag: "Ik denk niet dat het ernstig is, maar ik ben geen dokter."

Aangezien ook Rick Karsdorp dinsdag niet beschikbaar zal zijn, moet Bosz om sommige plekken puzzelen. Achterin wordt daarmee één wijziging verwacht: Olivier Boscagli zou ook op het middenveld kunnen spelen, maar daar is de trainer nooit fan van geweest. Karsdorp lijkt te gaan worden vervangen door Richard Ledezma, die eerder dit Eredivisie-seizoen al veel vertrouwen kreeg van Bosz. Doelman Walter Benitez en verdedigers Boscagli, Ryan Flamingo en Mauro Junior kunnen blijven staan.

Op het middenveld is het wat complexer. Nu het blok voor de defensie met Schouten geen optie is, is het lastig een evenwichtige opstelling te maken. Bosz heeft aangegeven dat een middenveld met Ismael Saibari, Guus Til en Malik TIllman een optie is, dit zou hij kunnen gaan proberen. In de aanval lijken de plekken van Luuk de Jong en Johan Bakayoko geen twijfelgevallen. Voor de linksbuitenpositie zou Bosz kunnen gaan voor Noa Lang of Couhaib Driouech. Eerstgenoemde komt terug van een blessure, maar zou mogelijk een (klein) uur kunnen spelen, om daarna afgelost te worden door Driouech.

Verwachte opstelling PSV, uit bij PSG: Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior, Saibari, Til, Tillman, Bakayoko, De Jong, Lang.

