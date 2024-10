PSV mist nóg een speler in Parijs, fans wanhopen: 'Het begint nu aardig treurig te worden'

Na is ook afgehaakt bij PSV voor de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De rechtsback heeft net als de middenvelder fysieke klachten overgehouden aan het competitieduel met AZ, zo meldt de Eindhovense club maandagochtend.

Zondagmiddag werd al duidelijk dat Schouten niet inzetbaar is in Parijs, nadat hij een liesblessure opliep in Alkmaar. Daar komt nu de absentie van Karsdorp bovenop. Ze zijn zeker niet de enige afwezigen bij PSV. Joey Veerman, Sergiño Dest, Hirving Lozano en Ivan Perisic zijn evenmin inzetbaar tegen PSG. Perisic sloot pas na de inschrijfdatum aan bij PSV en is dus niet speelgerechtigd in de competitiefase van de Champions League.

Karsdorp maakte tegen AZ zijn basisdebuut bij PSV. De vleugelverdediger had eerder al vier invalbeurten, maar mocht het in Alkmaar vanaf de aftrap laten zien. Dat had mede te maken met de afwezigheid van Matteo Dams, die geschorst was na zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege). De linksbackpositie van Dams werd ingenomen door Mauro Júnior, die tegen Sparta nog op de rechterflank stond. Karsdorp speelde als rechtsback en stond negentig minuten op het veld.

Supporters van PSV zijn ontdaan door het nieuws over Karsdorp, zo blijkt uit reacties op X. "Even serieus, wanneer houdt het een keer op?", vraagt een fan van de Eredivisie-koploper zich af. Een andere supporter schrijft: "Dit begint aardig treurig te worden zo." Tegenover het slechte nieuws staat wel de terugkeer van Adamo Nagalo, die tegen AZ niet bij de spelersgroep zat.

Selectie PSV tegen Paris Saint-Germain:

Keepers: Walter Benitez, Joël Drommel, Niek Schiks.

Verdedigers: Ryan Flamingo, Mauro JR, Olivier Boscagli, Adamo Nagalo, Fredrik Oppegård, Armando Obispo, Matteo Dams.

Middenvelders: Malik Tillman, Guus Til, Isaac Babadi, Ismael Saibari, Richard Ledezma, Tygo Land.

Aanvallers: Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Noa Lang, Couhaib Driouech, Ricardo Pepi.

