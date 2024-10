Peter Bosz verrast met basisplek voor onder meer Noa Lang

Noa Lang en Johan Bakayoko hebben een basisplaats bij PSV in de uitwedstrijd tegen AZ. Lang staat voor het eerst sinds 24 augustus weer aan de aftrap van een competitiewedstrijd, terwijl Bakayoko na twee wedstrijden op de bank nu de voorkeur krijgt boven Ivan Perisic. Het duel tussen AZ en PSV begint om 18.45 uur in het AFAS Stadion.

Lang heeft een periode achter zich van fysiek malheur. Voorzichtig werd gewerkt aan zijn terugkeer en inmiddels wordt het moment rijp geacht door PSV. Vanwege zijn entree, en die van Bakayoko, verdwijnen Malik Tillman en Perisic uit de basiself van de regerend landskampioen. Zij zitten allebei op de bank. Op het middenveld wordt de geblesseerde Joey Veerman vervangen door Ismael Saibari, zoals vooraf al werd verwacht.

Bij PSV valt verder op dat Rick Karsdorp zijn basisdebuut maakt. De rechtsback kende tot dusver vier invalbeurten, maar mag het nu vanaf de aftrap laten zien. Dat heeft mede te maken met de afwezigheid van Matteo Dams, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege). De linksbackpositie van Dams wordt nu ingenomen door Mauro Júnior, die tegen Sparta nog op de rechterflank stond. Karsdorp speelt nu als rechtsback.

Op het middenveld kan Bosz weer beschikken over Jerdy Schouten, die door een botkneuzing in zijn knie niet inzetbaar was voor het Nederlands elftal in de voorbije interlandperiode. Zijn verklaring daarover was tegenstrijdig met die van PSV, want de club sprak van vermoeidheid. Na een gesprek daarover tussen Bosz en Schouten is de lucht geklaard.

Bij AZ stond in de aanloop naar de wedstrijd een vraagteken achter de naam van Ibrahim Sadiq. De aanvaller zit uiteindelijk niet bij de wedstrijdselectie. “Hij is een tijd weggeweest en net teruggekomen uit Ghana waar hij niet gespeeld heeft”, zei trainer Maarten Martens vrijdag tegen NH Sport over Sadiq. “Hij heeft wat lichte klachten. Daar moeten we nog een beslissing over nemen. Het zou kunnen dat hij aan de aftrap verschijnt.”

Bosz niet geschorst

Bij PSV zit trainer Bosz ‘gewoon’ op de bank. Hij was eigenlijk geschorst na zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie, maar die schorsing werd vrijdag door de tuchtcommissie omgezet in een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Belic; Poku, Parrott, Van Bommel

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.

Wat verwacht je van AZ - PSV? Laden... 16% Winst AZ 16% Gelijkspel 68.1% Winst PSV 94 stemmen

