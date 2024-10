Dubbel goed nieuws over veelbesproken PSV-middenvelder: 'Lucht is geklaard'

Voetbal International komt dinsdagochtend met dubbel goed nieuws over de veelbesproken . De middenvelder van PSV lag onder een vergrootglas na zijn opvallende uitspraken in De Telegraaf, waarin hij de lezing van zijn club over zijn absentie volledig tegensprak.

PSV verklaarde dat Schouten 'algemeen vermoeid' was en daarom ontbrak in het Eredivisieduel met Sparta Rotterdam (2-1 winst) én in de selectie van het Nederlands elftal, dat zonder de PSV'er gelijkspeelde bij Hongarije (1-1) en drie dagen later verloor van Duitsland. Schouten zelf hield tegenover de ochtendkrant echter vol dat hij wel degelijk geblesseerd was. De directie van PSV werd daarom opgeroepen snel in te grijpen om te voorkomen dat dit incident verder zou escaleren.

Dat is, afgaande op de berichtgeving van VI, inmiddels gedaan. "Om de lucht te klaren, voerden Peter Bosz en Schouten een gesprek over de situatie. De uitkomst daarvan is dat alles weer koek en ei is", weet het weekblad. Daarnaast is er nóg meer goed nieuws over Schouten te melden: de middenvelder kan komende zaterdag tegen AZ (aftrap 18.45 uur) mogelijk zijn rentree maken, aangezien hij ondanks de klachten aan zijn knie weer meetraint met de groep.

Behalve Schouten nóg een twijfelgeval bij PSV voor AZ-uit

Bosz hoopt komende donderdag te horen te krijgen dat hij zelf op de bank plaats mag nemen in Alkmaar. Op die dag dient het hoger beroep dat PSV aanspande tegen de schorsing van één Eredivisiewedstrijd, die door de aanklager werd opgelegd naar aanleiding van de uitspraken van de oefenmeester aan het adres van scheidsrechter Danny Makkelie. Behalve Schouten is ook Ricardo Pepi een twijfelgeval voor het duel met AZ: de Amerikaanse spits kreeg een bal in het gezicht in een interland tegen Panama (2-0) en keerde daarom eerder terug bij zijn club. Daarnaast zijn Joey Veerman (liesklachten), Hirving Lozano (spierblessure), Fredrik Oppegård (enkelblessure) en Sergiño Dest (knieblessure) waarschijnlijk geen van allen van de partij.

