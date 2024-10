Opvallende kwestie voor Oranje-international: ‘Vrijwel niemand vond dat raar’

Sjoerd Mossou rept zaterdagochtend over de ‘merkwaardige kwestie’ rondom , die zich afmeldde voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV was volgens eigen zeggen geblesseerd, terwijl Ronald Koeman en Peter Bosz juist zeiden dat hij oververmoeid was.

Beide trainers legden voorafgaand aan de wedstrijden uit dat Schouten ontbrak wegens vermoeidheid. De middenvelder had maar kort vakantie gehad na het EK en was vader geworden. Koeman noemde de PSV’er ‘niet fris’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Uniek moment bij Hongarije - Nederland: 'Dit zie je in het moderne voetbal zelden!'

“Vrijwel niemand vond dat raar. Ook Koeman niet, die alle begrip toonde voor de uitleg van de speler. Schoutens verhaal paste in een bredere discussie bovendien: voetballers worden door het overvolle speelschema steeds meer over de kling gejaagd”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Toch wilde Schouten zelf opeens niets weten van ‘vermoeidheid’. Hij ontkrachtte niet alleen doelgericht de verklaring van PSV en Bosz, óók die van Koeman, die nota bene letterlijk benoemde dat een telefoongesprek met de speler zélf doorslaggevend was geweest en niet een beraad met PSV of een dokter”, gaat hij verder.

Mossou rept over een ‘babylonische spraakverwarring’, waarvan Koeman en Bosz slachtoffer zijn geworden. “Waarbij Schouten de woorden ‘botkneuzing’ en ‘blessure’ straal is vergeten. Een andere verklaring zou kunnen schuilen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de privacyrichtlijn die beide trainers tot een leugentje om bestwil heeft gedwongen”, aldus Mossou.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Uniek moment bij Hongarije - Nederland: 'Dit zie je in het moderne voetbal zelden!'

Een zeer opvallend moment in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland.