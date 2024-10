Valentijn Driessen komt met opvallend geluid over PSV: 'Sprake van ongerustheid, beginnen nerveus te worden'

PSV is na acht competitiewedstrijden nog foutloos en herstelde zich onlangs tegen Sporting Portugal enigszins van de zeer teleurstellende opening van het nieuwe Champions League-seizoen (3-1 verlies bij Juventus), maar volgens Valentijn Driessen maakt men zich in Eindhoven desondanks zorgen over de aankomende periode. De formatie van coach Peter Bosz neemt het de komende weken op tegen onder meer AZ, Paris Saint-Germain en Ajax en als we de verslaggever van De Telegraaf moeten geloven, is er momenteel sprake van ‘ongerustheid over wat de club sportief te wachten staat na zestien maanden hosanna’.

PSV kroonde zich in het afgelopen seizoen met veel overmacht tot kampioen van Nederland. De Eindhovenaren verloren in de Eredivisie slechts één keer en overleefden de groepsfase van de Champions League. Ze maakten in het tweeluik met Borussia Dortmund weliswaar een prima indruk, maar dat was niet voldoende voor een ticket voor de kwartfinales. De vroegtijdige uitschakeling in het miljardenbal was het enige smetje op een verder uitstekend verlopen seizoen. PSV is ook na de zomerstop ongenaakbaar in de Eredivisie, met 24 punten uit de eerste acht wedstrijden. Maar tóch zou men zich in Eindhoven zorgen maken.

Volgens Driessen heeft de houding van PSV in het geschil tussen Peter Bosz en Danny Makkelie - die donderdagavond tegenover elkaar stonden bij de tuchtcommissie van de KNVB - ‘ook te maken met de zichtbare haarscheurtjes na het succesrijke kampioensseizoen’. “De zegereeks in het huidige seizoen met acht gewonnen duels op rij ten spijt. De soevereiniteit is weg, de succesreeks gaat niet gepaard met oogstrelend voetbal, simpele, grote overwinningen en opvallende uitblinkers zoals vorig seizoen de aankopen Noa Lang, Jerdy Schouten en de gehuurde Sergiño Dest en Malik Tillman”, zo schrijft Driessen in zijn column op de website van De Telegraaf.

Driessen zag PSV daarnaast ‘steken laten vallen’ op de transfermarkt en stelt dat de nieuwkomers tot op heden ‘weinig indruk maken’. De verslaggever wijst tevens op de ziekenboeg bij PSV. “Vorig seizoen zag Bosz alleen Lang voor langere tijd wegvallen, maar nu is het bingo met Hirving Lozano, Dest, Joey Veerman en Fredrik Oppegard, terwijl Schouten al twee duels miste. En Lang, Johan Bakayoko en Ismael Saibari zijn allesbehalve in topvorm.” Volgens Driessen verloopt het al met al een ‘stuk moeizamer’ in Eindhoven. “En dat begon bij het verliezen van de Johan Cruijff Schaal aan Feyenoord. (…) In de Champions League kreeg PSV een ongenadige draai om de oren bij Juventus en wist het thuis niet te winnen van Sporting Lissabon.”

‘Ongerustheid bij PSV’

Driessen benoemt ook het gedoe met Schouten. De middenvelder haakte onlangs af bij het Nederlands elftal. Volgens PSV kampte hij met vermoeidheid, maar Schouten vertelde in een interview met De Telegraaf dat een knieblessure de reden van zijn absentie was. “Ondanks de onbedreigde koppositie in de Eredivisie beginnen ze bij PSV langzamerhand toch nerveus te worden”, zo leest het. “Met de komende weken serieuze krachtproeven tegen AZ, Ajax, FC Utrecht, FC Twente en Feyenoord en Paris Saint-Germain, Girona, Shakhtar Donetsk en Brest zijn ze bij PSV allerminst overtuigd van een goede afloop. Waar het zelfbewustzijn bij PSV wekelijks groeide, is er nu sprake van ongerustheid over wat de club sportief te wachten staat na zestien maanden hosanna. De extreme reactie van Bosz aan het adres van Makkelie zal daar zijn oorsprong hebben, evenals zijn eis om zijn schorsing voor AZ aan het vechten. Met NAC als tegenstander had Bosz de coaching ongetwijfeld aan zijn assistenten Rob Maas en Stijn Schaars toevertrouwd.”

