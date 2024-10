Peter Bosz vol onbegrip in tuchtzaak: ‘Wat mij het meeste pijn doet…’

PSV-trainer Peter Bosz verdedigde zich donderdagavond tegenover de tuchtcommissie van de KNVB naar aanleiding van de wedstrijd schorsing die de aanklager betaald voetbal hem oplegde. De oefenmeester liet zich na PSV - Sparta Rotterdam negatief uit over scheidsrechter Danny Makkelie. In Zeist hield de aanklager betaald voetbal vast aan de wedstrijd schorsing. De tuchtcommissie doet vrijdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur uitspraak.

"Ik weet niet eens waar ik moet beginnen”, wordt Bosz tijdens de tuchtzaak geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Misschien verstandig om kort uit te leggen hoe ik mijzelf heb aangeleerd om met druk en stress om te gaan. Na het laatste fluitsignaal ga ik meteen naar binnen, dan komt de video-analist naar beneden. Hij laat de verschillende spelsituaties zien."

"Ik dacht dat het helemaal géén penalty was", aldus Bosz. "Dan bereid je je voor op de interviews en dat doe je met de persvoorlichter. Ik ging mij voorbereiden op die gele kaart die ik heb gekregen”, vervolgt Bosz, die zijn eigen gedrag, wat de aanleiding was voor de gele kaart, afkeurt. “Dat is gewoon niet goed. Daar bereidde ik mij ook op voor.

“Ik wilde mij richten op dat moment, want ik wist op dat moment dat het in de zestien was. Voor mij was het heel duidelijk en daarom zei ik: Moet hij dan gaan liggen? Ik wilde terug naar dat moment, maar de verslaggever ging terug naar dat penaltymoment. Ik vind nog altijd dat ik niks verkeerds heb gedaan”, vervolgt Bosz.

Bosz teleurgesteld over brief aanklager

Vervolgens kaart Bosz aan wat hem raakt in deze zaak. "Wat mij het meest pijn doet: dat in uw brief staat dat ik het voetbal in diskrediet breng", benadrukt de oefenmeester. "Ik wilde Makkelie helemaal niet aan de schandpaal nagelen. Het ging om dat penaltymoment en daar wilde ik het over wilde hebben.”

“ Als ik hoor dat ik het voetbal in diskrediet breng: dan stelt mij dat teleur. Ik zit al 45 jaar in het betaald voetbal. Als u had gezegd dat ik het voetbal in diskrediet brengt doordat ik zo aan de zijlijn sta, had ik het begrepen. Maar ik vind nog steeds ik helemaal niks verkeerds heb gezegd in dat interview”, blijft de oefenmeester bij zijn standpunt.

Bosz vindt dat hij geen schuld heeft

"Dit is toch niet wat we met elkaar willen”, aldus Bosz, voor wie het voelt alsof hij zich in de toekomst moet inhouden in de media. “Ik verlies zo mijn spontaniteit”, erkent de trainer, die in het interview werd overvallen door de vraag op Makkelie. Vervolgens reageert Bosz op de vraag van de tuchtcommissie waarom hij niet eerder heeft gereageerd. “

"Ik vind niet dat ik mij hoef te verdedigen en dat ik geen schuld heb. Ik was zo teleurgesteld in het vooronderzoek dat is ingesteld. Makkelie heeft blijkbaar ervaren dat ik hem niks vindt. Maar dat heb ik niet gezegd. Ik denk dat ik gezegd heb wat ik wilde zeggen. Mijn bedoeling heb ik duidelijk kunnen maken. Het was absoluut niet op de man bedoeld”, besluit de PSV-trainer zijn betoog.

Vind jij dat Peter Bosz geschorst moet worden voor zijn uitspraken over Danny Makkelie? Laden... 29.9% Ja, hij moet geschorst worden 67.7% Nee, een schorsing is overdreven 2.4% Anders, namelijk... 468 stemmen

