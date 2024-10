Huub Stevens valt Peter Bosz bij: 'Dat is echt lachwekkend'

Huub Stevens vindt het 'lachwekkend' dat Peter Bosz naar Zeist moest om met Danny Makkelie om tafel te gaan. Tijdens de laatste thuiswedstrijd, thuis tegen Sparta (1-0), kreeg de trainer van PSV het aan de stok met de scheidsrechter. Op basis van de uitspraken na afloop wil de KNVB Bosz voor één wedstrijd schorsen.

Bosz reageerde op vijf oktober woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz gevraagd naar het incident. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak en Makkelie wil dit graag persoonlijk met de trainer uitspreken.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met Voetbal International laat Huub Stevens, voormalig trainer en speler bij PSV, weten dat Bosz zich niet zo had moeten laten kennen. "Hij moet zich niet te veel laten afleiden door randzaken. Dat Bosz naar Zeist moet en zichzelf moet verdedigen voor de uitspraken die hij deed over Makkelie is lachwekkend. Dit kunnen ze als twee volwassen mensen best met een kop koffie oplossen, een schorsing voor helemaal niks is onnodig."

LEES OOK: Drievoudig Oranje-international gooit deur dicht voor terugkeer: ‘Koeman hoeft mij niet te bellen’

Jerdy Schouten

Ook het akkefietje rondom Jerdy Schouten onlangs vindt Stevens niet professioneel. Volgens de Eindhovenaren meldde Schouten zich vanwege 'algehele vermoeidheid' niet bij Oranje voor de wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland, maar de middenvelder kwam zelf met een ander verhaal. "De pijn in mijn knie werd zo ondraaglijk dat ik gewoon niet meer kon spelen", vertelde Schouten bij De Telegraaf.

"De club moet even met Jerdy Schouten om de tafel", stelt Stevens voor. "Die had toch slimmer moeten zijn, vind ik. Zaken over blessures en hoe hierover te communiceren houd je intern. Dat los je binnenskamers op en niet in de media. Bosz zal het richting zijn groep wel kunnen gebruiken om de eenheid te bevorderen. Dat lukt hem wel."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Harde klap voor PSV-fans: trip naar Paris Saint-Germain wordt verboden

PSV-supporters mogen op 22 oktober niet bij het uitduel met Paris Saint-Germain zijn.