Drievoudig Oranje-international gooit deur dicht voor terugkeer: ‘Koeman hoeft mij niet te bellen’

stelt zich niet meer beschikbaar voor het Nederlands elftal. De 29-jarige rechtsback speelde op 25 maart 2017 zijn derde en laatste interland voor Oranje en daar blijft het ook bij. Bondscoach Ronald Koeman hoeft de PSV-rechtsback niet meer te bellen.

"Een interlandperiode biedt me de kans om tijd door te brengen met mijn kinderen”, aldus Karsdorp in gesprek met NU.nl. “Toen ik geblesseerd was en vaker thuis was, zag ik mijn kinderen veranderen richting mij. Dat is me alles waard."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Dit PSV is beter dan het Feyenoord van 2017, waarmee ik kampioen werd’

Karsdorp wijst daarnaast op de concurrentie die er is bij het Nederlands elftal. "Bovendien heeft Oranje met Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong heel goede rechtsbacks. En met mijn zwakke knieën moet ik keuzes maken. Nee, Koeman hoeft mij niet te bellen”, is hij glashelder.

LEES OOK: ‘Verrader’ Karsdorp zag geweldige band met Mourinho uiteenspatten: ‘Hij ging te ver’

Knieën ook de reden dat Karsdorp voorzichtig wordt gebracht bij PSV

Karsdorp maakte bij PSV nog niet de volledige negentig minuten vol. Hij wordt vanwege zijn zwakke knieën voorzichtig gebracht bij de landskampioen. “Mijn knieën worden nooit meer perfect. Wellicht dat ik op mijn 35e misschien zelfs mank loop of kunstknieën heb. Maar blessures zijn ook mentaal. En ik zit nu lekker in mijn vel."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international

'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten', wordt gezegd over een bekritiseerde international van Oranje.