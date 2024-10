‘Verrader’ Karsdorp zag geweldige band met Mourinho uiteenspatten: ‘Hij ging te ver’

speelde zeven jaar bij AS Roma en kende daarin vele ups en downs. Zo had de 29-jarige verdediger een groot akkefietje met toenmalig AS Roma-trainer José Mourinho. De Portugese coach noemde Karsdorp een saboteur. Intern ging Mourinho nog een stap verder door de rechtsback een verrader te noemen.

Karsdorp werd in november 2022 uit de selectie van de Giallorossi gezet. Aanleiding hiervoor was een slechte wedstrijd tegen Sassuolo, waarna Mourinho hem een saboteur noemde. Enkele maanden daarvoor benoemde Karsdorp in de Nederlandse nog dat hij een 'geweldige band' had met The Special One. “Maar ik was een makkelijk target”, vertelt Karsdorp tegenover NU.nl.

Dat Mourinho uithaalde naar Karsdorp kwam door het feit dat de Portugees al langer geïrriteerd was over Karsdorp. Zo zou de verdediger na zijn wissel in de Derby della Capitale tussen AS Roma en Lazio boos naar binnen zijn gegaan. “Maar ik ging alleen snel mijn jas halen. Het werd zó opgeklopt. De resultaten waren slecht. Ik denk dat hij via mij een signaal wilde afgeven”, vervolgt Karsdorp.

Maandenlang trainde Karsdorp mee met de beloften, maar in februari 2023 haalde Mourinho de verdediger toch weer bij de selectie. “Of Mourinho zijn excuses heeft aangeboden? Nee, joh. Zo'n man is hij niet”, is de rechtsback stellig. “Ik merkte wel dat hij probeerde onze band weer te herstellen, maar ik hield het af. Hij heeft me intern een keer of acht uitgemaakt voor verrader. Dat mag. Maar hij had het nooit publiekelijk moeten doen. Dat neem ik hem kwalijk.”

Karsdorp heeft goede gesprekken met Mourinho bewaard

Ondanks zijn onmin met Mourinho heeft Karsdorp enkele gesprekken met de huidige trainer van Fenerbahçe bewaard op zijn telefoon. “Ik heb de grappige gesprekken met Mourinho hier nog op staan. We waren close. Ik was verbaasd door zijn actie. Hij ging te ver. Na die ruzie had ik weg moeten gaan”, besluit hij.

