is onder de indruk van het niveau bij PSV. Volgens de voormalig Feyenoord-rechtsback is deze ploeg beter dan het Feyenoord waarmee hij in 2017 kampioen werd. Afgelopen zomer keerde de 29-jarige Karsdorp terug in Nederland en na een periode van wennen voelt hij zich nu helemaal op zijn pek in Eindhoven.

“Het was tijd om terug te keren naar Nederland. Als de landskampioen dan belt, twijfel je niet”, steekt Karsdorp van wal in gesprek met NU.nl. Voor velen kan het misschien raar zijn dat de verdediger nu in Nederland een ander shirt draagt dan dat van Feyenoord, maar voor hemzelf niet. “Maar het PSV-tenue heeft nog geen moment gek gevoeld. Ik heb hier vanaf het begin een warm gevoel."

Karsdorp doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde over twee periodes 123 wedstrijden voor de hoofdmacht. Op 22 december zal de oud-Feyenoorder met PSV terugkeren in De Kuip. Een warm welkom verwacht Karsdorp echter niet, zo werd hij al eens eerder uitgefloten in het Feyenoord-stadion. Dit kwam vanwege een uit zijn verband getrokken Ajax-flirt en wat onenigheid met Feyenoord-icoon John de Wolf.

"Ik verwacht nu niet veel anders”, erkent Karsdorp. “Leuk is het niet. Maar toen ik op huurbasis terugkeerde, was mijn gevoel voor de club al heel anders dan in mijn eerste periode. En voetbal is mijn werk, hè? Ik kan misschien nog vijf of zes jaar mee. Daar wil ik alles uit halen, ook als dat bij PSV is."

Karsdorp ziet hoog niveau bij PSV

Karsdorp is onder de indruk van het hoge niveau bij PSV. Het is dan ook flink aanpoten voor de 29-jarige rechtsachter. “Het niveau dat PSV vorig seizoen haalde, is er dit jaar nog niet. Maar dit PSV is beter dan het Feyenoord van 2017, waarmee ik kampioen werd. En we spelen het aanvallende voetbal dat ik zo graag wil spelen."

Karsdorp extra voorzichtig door blessureverleden

Bij PSV speelde Karsdorp nog niet de volledige negentig minuten. Dat komt mede door het feit dat hij in Eindhoven voorzicht gebracht wordt. “Ik geloof erin dat ik een volledig seizoen op topniveau kan volmaken, maar ik moet extra voorzichtig zijn”, doelt Karsdorp op zijn knieblessures uit het verleden. “Mijn knieën worden nooit meer perfect. Wellicht dat ik op mijn 35e misschien zelfs mank loop of kunstknieën heb. Maar blessures zijn ook mentaal. En ik zit nu lekker in mijn vel."

