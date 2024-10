Supportersvereniging PSV is het zat en werkt aan kort geding

De Supportersvereniging van PSV is het 'absoluut niet eens' met het Franse besluit om supporters van de Eindhovense club te weren voor het treffen met Paris Saint-Germain. De groepering werkt momenteel aan een kort geding.

Maandag werd bekend dat PSV-supporters niet naar Parijs mogen afreizen voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De club zelf reageerde al ontstemd op het besluit en besloot dinsdag voor uniformiteit te kiezen. Als de fans van de club niet welkom zijn, gaan ook de zakelijke partners van PSV niet naar Parijs, zo klonk het verdict.

De Supportersvereniging van PSV is ook niet tevreden met het besluit, zo weet het Eindhovens Dagblad. Zij willen koste wat kost toch de wedstrijd bijwonen en proberen dat voor elkaar te krijgen met een kort geding. De groepering baalt ervan dat bijvoorbeeld de fans al flinke kosten hebben gemaakt voor hotels en dergelijke, die mogelijk gedeeltelijk of niet terugbetaald kunnen worden.

Voorzitter Rob Bogaarts denkt dat de vereniging weinig kans maakt, maar wil vooral een 'signaal afgeven voor de toekomst'. In een interview met het Eindhovens Dagblad zegt hij: "Als dit helpt richting de wedstrijd tegen Stade Brest (in december, red.) hebben we toch een stap vooruit gezet. We willen hier toch iets aan doen, ook om te laten zien dat we het er absoluut niet mee eens zijn. Dit besluit druist in tegen ons rechtsvaardigheidsgevoel."

