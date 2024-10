Driessen walgt van twee 'grote persoonlijkheden': 'Spuuglelijk beeld van het Nederlandse voetbal'

Valentijn Driessen heeft er geen goed woord voor over dat PSV-trainer Peter Bosz en scheidsrechter Danny Makkelie hun onderlinge geschil zó uit de hand hebben laten lopen. Bosz kreeg een schorsing van één wedstrijd aan zijn broek gehangen nadat hij zich na afloop van de ontmoeting tussen PSV en Sparta Rotterdam in duidelijke bewoordingen had uitgelaten over Makkelie. Donderdagavond stond de tuchtzaak op het programma. Driessen is van mening dat de ruzie tussen Bosz en Makkelie het ‘imago van ons nationale topvoetbal besmeurt’.

PSV trok in de thuiswedstrijd tegen Sparta, ondanks de rode kaart voor Matteo Dams, aan het langste eind (2-1) en bleef daardoor ook in de achtste competitiewedstrijd van dit seizoen ongeslagen. Maar na afloop en in de nasleep van de ontmoeting in Eindhoven ging het toch vooral over Bosz en Makkelie. De scheidsrechter had de oefenmeester tijdens de wedstrijd op de bon geslingerd vanwege commentaar op de leiding. Bosz werd na afloop gevraagd naar zijn mening over zijn gele kaart en was hard voor én over Makkelie. De KNVB wil de trainer van de landskampioen daarvoor schorsen, maar Bosz vindt het onbegrijpelijk dat hij dit allemaal moet ‘meemaken’.

Driessen heeft er geen goed woord voor over. “Het gaat er niet om of Bosz op de bank zit bij AZ-PSV, een voorwaardelijke schorsing krijgt of een boete moet betalen omdat hij scheidsrechter Danny Makkelie niks vindt. Nee, het hele pandemonium waar de beste trainer van de Nederlandse Eredivisie en de beste Nederlandse scheidsrechter tegenover elkaar staan bij de arbitragecommissie van de KNVB in Zeist was gewoon een spuuglelijk beeld van het Nederlandse voetbal”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Twee zulke grote voetbalpersoonlijkheden op het hoogste niveau van het vaderlandse topvoetbal die een fittie zo laten escaleren en elkaar voor rotte vis uitmaken, besmeurt het imago van ons nationale topvoetbal.”

Kritiek op Marcel Brands

Driessen is daarbij ook kritisch op de handelswijze van PSV. De Eindhovenaren besloten om ‘de gang naar de KNVB-arbiters te maken’. Volgens Driessen siert hen dat niet. De journalist vindt de uitlatingen van algemeen directeur Marcel Brands, die aangaf dat de uitspraken van Bosz ‘niet bij PSV passen’ en de club een ‘voorbeeldfunctie’ heeft, daarom ‘ongeloofwaardig’. “Zeker zijn betoog over een voorbeeldfunctie. Het is duidelijk dat Bosz de broek aan heeft bij PSV. Vanwege de bijna landelijk breed gedragen ophef over de uitspraken van Bosz voelde Brands zich genoodzaakt om er twee dagen nadien iets over te zeggen. De algemeen directeur liep daarbij op eieren, ook omdat bij Bosz over diens uitspraken niet eens had gesproken. Onbestaanbaar voor een algemeen directeur als eindverantwoordelijke en baas van ook een gelouterde en gelauwerde werknemer als Bosz”, aldus Driessen.

