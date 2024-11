Elfrink laat zich uit over ‘curieuze’ geruchten rondom Pepi

Rik Elfrink heeft zich op X uitgelaten over de geruchten rondom . Met name de woensdag genoemde vraagprijs van vijftien miljoen euro zorgt voor twijfels bij de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad.

Diario AS wist woensdag te melden dat verschillende Premier League-clubs zich bij PSV hebben gemeld om Pepi over te nemen. Dat komt bovenop het nieuws van eerder in de week dat Borussia Dortmund en Liverpool belangstelling hebben voor de Amerikaan. Daarbij wist de Spaanse sportkrant te melden dat de Eindhovenaren een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro verlangen voor de tweede spits.

Volgens Elfrink is er echter niets waar van deze geruchten. “Een vertrek voor vijftien miljoen euro, zoals elders gesuggereerd, zou curieus zijn”, schrijft de clubwatcher op X. PSV nam Pepi in de zomer van 2023 voor een bedrag van elf miljoen euro over van FC Augsburg. Hoewel de Amerikaan op dit moment nog de tweede viool speelt achter Luuk de Jong, zou hij in Eindhoven willen blijven om daar succes te boeken, zo weet de journalist.

Voor Pepi zelf is een rol op het tweede plan bij PSV wel een beetje beu. “Om eerlijk te zijn is het lang om anderhalf jaar om geduldig te blijven”, stelde de aanvaller onlangs op een persconferentie. “Ieder weekend moet ik wachten om tien tot vijftien minuten te spelen. Het wordt een beetje frustrerend, maar tegelijkertijd weet ik dat ik geduldig moet blijven in dit proces.”

