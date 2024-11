Schouten en Veerman lijken duel met Groningen te moeten missen, ander tweetal op koers voor terugkeer

Voor en lijkt het duel van PSV met FC Groningen zaterdagavond te vroeg te komen, zo weet het Eindhovens Dagblad. en lijken dit weekend wel weer aan te kunnen sluiten bij de wedstrijdselectie.

Peter Bosz moet het al enkele weken stellen zonder Veerman en Schouten. Eerstgenoemde moet al sinds 28 september geblesseerd toekijken, terwijl zijn collega op het middenveld sinds een week daarna aan de kant staat. Ook komend weekend, wanneer PSV het in eigen huis opneemt tegen FC Groningen, lijkt het tweetal nog niet te kunnen terugkeren.

Veerman en Schouten hebben allebei nog niet met de groepstraining meegedaan, waardoor een snelle terugkeer volgens de regionale krant onwaarschijnlijk is. Wanneer de middenvelders wel weer kunnen aansluiten, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat Bosz vrijdag op de persconferentie meer duidelijkheid geeft.

Obispo en Lozano op koers voor terugkeer

Waar PSV het zaterdag dus waarschijnlijk nog zonder Schouten en Veerman moet stellen, lijken Obispo en Lozano wel terug te keren. De centrale verdediger begon het seizoen met een flinke knieblessure, maar was daar eind september van hersteld. De uitwedstrijd tegen NAC, net voor de interlandperiode, moest hij echter weer overslaan. Ook Lozano, die goed aan het seizoen was begonnen, is dicht bij een terugkeer na een spierblessure die hem sinds half september aan de kant houdt.

