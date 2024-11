Noa Lang wordt keihard uitgelachen door Feyenoord-fans na gênante actie in Oranje

was dinsdagavond een van de lichtpuntjes bij het Nederlands elftal, dat aantrad tegen Bosnië-Herzegovina (1-1). De PSV-aanvaller, die een voorliefde heeft voor Ajax, kende in minuut 62e een ongelukkig moment, waarmee hij wordt uitgelachen door Feyenoord-fans.

LEES OOK: Noa Lang richt zich tot Feyenoord-fans: 'Dit interesseert mij niets'

Artikel gaat verder onder video

In een sterk gewijzigd Oranje had Lang een basisplaats tegen Bosnië-Herzegovina. De vleugelaanvaller zorgde volgens Hans Kraay junior voor het hoogtepunt van de wedstrijd in minuut 41. De PSV’er stond met een prachtige aanname aan de basis van een grote kans voor Brian Brobbey. Laatstgenoemde verprutste het moment echter op kolderieke wijze.

Feyenoord-fans lachen Lang uit

Lang, die tijdens het Wilhelmus voor ergernis zorgde, kende een ongelukkig moment na ongeveer een uur voetbal. De vleugelspits dribbelde zich in kansrijke positie en kon schieten, maar raakte de bal eerst met zijn standbeen, waardoor de bal knullig over de achterlijn rolde en zijn andere been hard doorzwaaide. Uiteraard kunnen de Feyenoord-fans ontzettend hard lachen om de mislukte actie van de aanvaller.

LEES OOK: Oud-international geniet van Oranje-speler: 'Hij heeft eigenlijk overal schijt aan'

Het mag geen geheim zijn dat Lang, die in de jeugd overstapte van Feyenoord naar Ajax, niet populair is bij de achterban van de Rotterdammers. De 25-jarige reageerde onlangs op de transfer van Patrick van Aanholt naar Sparta Rotterdam, waarna hij Feyenoord sneerde. Feyenoord-fans grijpen dinsdagavond de kans om Lang belachelijk te maken na zijn belabberde actie:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Brobbey wordt compleet uitgelachen door fans van Bosnië

Hoongelach voor Brian Brobbey in de slotfase van de eerste helft tussen Nederland en Bosnië-Herzegovina.