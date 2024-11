Oud-international geniet van Oranje-speler: 'Hij heeft eigenlijk overal schijt aan'

Hoewel een sterk gewijzigd Nederlands elftal het interlandjaar 2024 afsloot met een matig 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina, heeft oud-international John van Loen (59) genoten van het spel van . De vroegere spits deelt namens De Telegraaf cijfers uit aan de spelers van Oranje en beoordeelt het spel van Lang met een 7.

Bondscoach Ronald Koeman besloot in de wedstrijd om des keizers baard - Oranje was al zeker van de tweede plaats in de Nations League-poule en de tegenstander al van de vierde stek - zijn elftal volledig om te gooien na de 4-0 zege op Hongarije van afgelopen zaterdag. Alle elf de basisspelers uit dat duel verdwenen uit het elftal, waardoor Lang de kans kreeg zich vanaf de aftrap te laten zien op de linkerflank. De PSV'er was na een klein half uur spelen verantwoordelijk voor de assist waaruit Brian Brobbey de 0-1 achterwaarts kon binnenkoppen.

"Ik vermaak me uitstekend als Lang op de linkerflank staat", schrijft Van Loen in zijn spelersrapport in de ochtendkrant. "Hij zal Cody Gakpo er niet gauw uitspelen, want die is de onbetwiste basisspeler en zal altijd de voorkeur krijgen. Maar straks spelen we in maart tegen een topland en dan is het wel goed om spelers als Lang achter de hand te hebben als je moet wisselen in een wedstrijd", betoogt de oud-spits.

'Noa Lang heeft eigenlijk overal schijt aan'

Vooral de houding van Lang kan Van Loen bekoren: "Het mooie van Lang vond ik in deze partij dat hij net deed alsof het een wedstrijdje van PSV in de competitie was. Hij voelt geen druk, geef mij die bal, maar dan doe ik er wel wat leuks mee, was zijn gedachte", schetst de rapporteur. "Ach, plat gezegd heeft hij eigenlijk overal schijt aan en dat soort types toont wel lef", besluit Van Loen.

