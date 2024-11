Noa Lang zorgt voor grote ergernis tijdens het Wilhelmus

Een aantal supporters van het Nederlands elftal is niet blij met en . De twee basisklanten zongen het Wilhelmus dinsdagavond niet mee, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland.

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn hele opstelling aangepast ten opzichte van de wedstrijd tegen Hongarije (4-0 zege), waardoor er plek is ontstaan voor Lang en Brobbey. De aanvallers van respectievelijk PSV en Ajax zongen als enige spelers niet mee bij het volkslied.

Op sociale media laten diverse voetbalfans hun ergernis blijken over Lang en Brobbey. De wedstrijd begon dinsdagavond om 20.45 uur in het Bilino Polje Stadion in Zenica.

