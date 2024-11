Revolutionaire wijziging bij Oranje geopperd: 'Het is prachtig, maar erg tricky'

Journalisten Hugo Borst, Suse van Kleef en Henk Spaan adviseren bondscoach Ronald Koeman om een wijziging van zijn systeem te overwegen. Het drietal geeft in de Hard Gras Podcast aan dat het voor Oranje goed zou zijn om met een versterkt middenveld te gaan voetballen.

"Het is een tricky middenveld, want ze zijn verantwoordelijk voor heel veel kansen. Ze laten iedereen doorlopen", stipt Borst aan in de Hard Gras Podcast na de interland tussen Nederland en Hongarije. Van Kleef is het met hem eens: "De restverdediging staat niet. Als de tegenstander scherp countert had je er ook vier om je oren kunnen krijgen", stelt Van Kleef.

"Moet je dan niet met vier middenvelders gaan spelen?", vraagt de journaliste zich vervolgens hardop af. Spaan is het volledig met haar suggestie eens: "Ik zat er net aan te denken. Met zoveel middenvelders van wereldklasse moet je eigenlijk 4-4-2 spelen", vindt Spaan, die Wieffer wel een speler vindt die het middenveld kan versterken: "Hij viel weer goed in, net als tegen Duitsland."

Borst denkt dat het goed is om tegen toplanden, die het Nederlands elftal gaat treffen in de volgende ronde van de Nations League, te kiezen voor een balafpakker op het middenveld: "Het is een prachtig middenveld in balbezit, maar zonder bal... Tricky hoor. Tegen Frankrijk, Spanje of Portugal in maart moet je echt een goede verdedigende middenvelder opstellen", vindt de columnist.

