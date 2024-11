Koeman heeft veel vertrouwen in Oranje-speler, maar Hugo Borst 'ziet het niet'

Hugo Borst is niet onder de indruk van het optreden van bij het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije. De verdediger van Brighton & Hove Albion kreeg toch wel verrassend de voorkeur boven Stefan de Vrij. Van Hecke ging echter al vroeg in de wedstrijd in de fout. Hij herpakte zich vervolgens wel, maar niet voldoende om Borst te overtuigen.

Van Hecke debuteerde in september in de selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Brighton & Hove Albion bleef in de thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina nog op de bank, maar kwam een paar dagen later in de kraker tegen Duitsland direct na de rust binnen de lijnen voor Matthijs de Ligt. Van Hecke ontbrak vervolgens tijdens de interlandperiode in oktober, maar meldde zich vorige week weer in Zeist. Ronald Koeman had tegen Hongarije een basisplaats in petto voor Van Hecke, die evenals zijn ploeggenoten een matige start beleefde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Virgil van Dijk voelt zich genoodzaakt om ploeggenoot van Oranje wakker te schudden

“Die eerste minuten van het Nederlands elftal waren natuurlijk schrikbarend”, zo zegt Borst in de Hard Gras Podcast. “Ze hebben nogal een reputatie, dus je denkt dan: die zijn goed geïnstrueerd. Maar iedere keer gaat het weer aan het begin van de wedstrijd fout en het zijn ook van die rare situaties waardoor het ontstaat.” Borst doelt onder meer op een fout van Van Hecke. De basisdebutant kreeg de bal aangespeeld van Tijjani Reijnders, maar liet ‘m van zijn voet springen en leidde daarmee een dubbele grote kans voor de Hongaren in. “Van Hecke neemt een bal heel slecht aan en komt daardoor in heel grote problemen”, zo zag Borst. Gelukkig voor het Nederlands elftal en Van Hecke wist Hongarije er niet van te profiteren.

Van Hecke had vervolgens nog alle tijd om zich te herstellen van die fout, maar Borst is niet onder de indruk geraakt. “Waar het daadwerkelijk om gaat is dat ik geen verbetering zie met inpassen, indribbelen of… Ja, ik zie het niet. Maar het schijnt dat hij bij Brighton hartstikke goed is. Maar dat vond ik bij het Nederlands elftal niet”, aldus de columnist. Henk Spaan, eveneens van de partij in de Hard Gras Podcast, leverde al flinke kritiek aan het adres van Van Hecke. Volgens Spaan speelde de verdediger ‘vaker een Hongaar aan dan ons lief was’. De broer van de Oranje-international reageerde op de kritiek van Spaan door de statistieken erbij te halen. Dat laatste doet Suse van Kleef ook.

LEES OOK: Guardiola onthult wat hij tegen Jan Paul van Hecke zei in opvallend onderonsje

Van Hecke ‘niet beter’ dan De Vrij en De Ligt

“Zijn cijfers waren prima overigens, maar dat is misschien balletje breed. Dat zegt niet alles, maar zo’n begin vertekent wel meteen hoe je de rest van de wedstrijd misschien ziet”, zo klinkt het. Maar volgens Spaan ging Van Hecke ook later in de wedstrijd in de fout. “Er was ook een moment dat er bij die Hongaren iets werd afgekeurd vanwege buitenspel en toen zag hij er ook heel slecht uit.” Spaan is ervan overtuigd dat Van Hecke ‘absoluut’ niet beter is dan Matthijs de Ligt, die evenals De Vrij op de bank bleef tegen Hongarije. Volgens Spaan is De Vrij ‘met voorsprong’ de beste optie voor de positie rechts in het hart van de defensie. Daar is Borst het mee eens. “Maar ja, haalt hij het WK met zijn blessuregevoeligheid?”, zo vraagt Borst zich af.

LEES OOK: Geen Van Dijk en De Jong: alles bij Oranje wijst op deze aanvoerder tegen Bosnië-Herzegovina

De Vrij krijgt dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid weer de kans in het Nederlands elftal. Of dat ten koste gaat van Van Hecke zal moeten blijken, zeker nu bekend is geworden dat Virgil van Dijk niet van de partij is tegen Bosnië-Herzegovina. Hoewel Borst niet bepaald te spreken is over het optreden van Van Hecke tegen Hongarije, kan hij het wel waarderen dat zulke spelers de kans krijgen. “Het is op zich goed om in dit soort wedstrijden, die je in principe toch wel wint, dit soort jongens uit te proberen. Maar Koeman heeft er weer een vraagteken bij, verdedigend. Van Hecke heeft het ook niet bewezen.”

Jan Paul van Hecke moet ook tegen Bosnië-Herzegovina een basisplaats krijgen Laden... 64.6% Eens 35.4% Oneens 99 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Denzel Dumfries krijgt grote complimenten voor gedrag tijdens medisch ongeval Hongarije

Een fraai gebaar van Oranje-speler Denzel Dumfries, tijdens het medische noodgeval op de bank van Hongarije.