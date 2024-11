Denzel Dumfries krijgt grote complimenten voor gedrag tijdens medisch ongeval Hongarije

Een fraai gebaar van meerdere spelers van het Nederlands elftal, tijdens het medische noodgeval op de bank van Hongarije. meldde zich bij de cirkel die door de Hongaren werd gemaakt, waarna onder meer wisselspelers Nick Olij en Mark Flekken zich erbij voegden.

Een persoon op de bank bij Hongarije ging in de openingsfase van de wedstrijd naar de grond. Op televisiebeelden was te zien dat hij trilde met zijn benen. Om wie het gaat, is nog niet bekend. Spelers en stafleden van Hongarije maakten een cirkel om de persoon, die op dat moment werd behandeld door medisch personeel.

Terwijl de wedstrijd stillag, voegden de Nederlandse spelers zich bij de menselijke cirkel. Commentator Jeroen Grueter van de NOS reageerde: "Een mooie symbolische daad."

dumfries ook in die kring wauw — julia. 💌 (@SANTlMBER) November 16, 2024 Ook spelers van Oranje staan in de kring oa Denzel Dumfries, Nick Olij, Mark Flekken. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 16, 2024

