Royston Drenthe meldt zich plots af voor Nederland - Hongarije na ziekenhuisopname

Voorafgaand aan het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Hongarije van zaterdagavond (20.45 uur) neemt de KNVB afscheid van een groot aantal oud-internationals. was een van de personen die in het zonnetje gezet zou worden in de Johan Cruijff ArenA, maar de oud-verdediger heeft zich op het laatste moment afgemeld.

De KNVB maakt ongeveer anderhalf uur voor de aftrap plots melding van de afmelding van Drenthe. “Royston Drenthe maakt vanavond geen deel uit van het elftal ex-internationals dat na afloop van Nederland - Hongarije wordt uitgeluid. De 1-voudig international is net ontslagen uit het ziekenhuis en werkt thuis verder aan zijn herstel”, schrijft de voetbalbond op X.

Het bericht van de KNVB duidt op een medische calamiteit. Onduidelijk is waarom Drenthe in het ziekenhuis opgenomen is geweest. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid speelde in totaal één interland voor Oranje: op 17 november 2010 deed hij als invaller tien minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Turkije.

Door de afmelding van Drenthe zullen er nu dus nog tien oud-internationals uitgezwaaid worden: Ryan Babel, Kevin Strootman, Jeremain Lens, Eljero Elia, Davy Pröpper, Edson Braafheid, Ricardo van Rhijn, Siem de Jong, Ruud Vormer, Wout Brama en Royston Drenthe. Van dit rijtje heeft Babel met 69 interlands de meeste wedstrijden in een Oranje-shirt achter zijn naam staan.

Royston Drenthe maakt vanavond geen deel uit van het elftal ex-internationals dat na afloop van Nederland – Hongarije wordt uitgeluid. De 1-voudig international is net ontslagen uit het ziekenhuis en werkt thuis verder aan zijn herstel. https://t.co/SvhvcHxiDu — OnsOranje (@OnsOranje) November 16, 2024

