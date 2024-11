Driessen en Verweij uiten forse kritiek op KNVB

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn niet te spreken over het feit dat er rond de interland van het Nederlands elftal tegen Hongarije van elf oud-internationals afscheid wordt genomen. Het tweetal is van mening dat je als international over langere tijd een rol van betekenis moet hebben gespeeld bij Oranje.

De KNVB zwaait rond het Nations League-duel met Hongarije elf internationals uit: Ryan Babel, Kevin Strootman, Jeremain Lens, Eljero Elia, Davy Pröpper, Edson Braafheid, Ricardo van Rhijn, Siem de Jong, Ruud Vormer, Wout Brama en Royston Drenthe. Van dit rijtje heeft Babel met 69 interlands de meeste wedstrijden in een Oranje-shirt achter zijn naam staan, Drenthe kwam slecht toch één A-interland.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nederland - Hongarije op tv: hoe laat en op welke zender is Oranje te zien?

“Ik vind het belachelijk dat al deze mensen een soort van officieel afscheid krijgen”, steekt Driessen fel van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Als je één interland hebt gespeeld en je hebt toevallig de winnende in de WK-finale gemaakt, dan begrijp ik dat de mensen afscheid van je nemen. Dan hoef je maar één interland gespeeld te hebben. Je moet wel over langere tijd iets betekend hebben voor het Nederlands elftal, wil je officieel afscheid nemen. Nu wordt er van iedereen afscheid genomen. Die groep van Van Basten is al geweest, want hij heeft heel veel enkelvoudige internationals voortgebracht. Ik vind het eigenlijk belachelijk.”

Ryan Babel en Kevin Strootman verdienen volgens de heren wel een afscheid. Presentator Hein Keijser vraagt vervolgens waar je een grens moet stellen. “Er zei ooit een wijs man van: sociaal doen, dat is soms ook asociaal naar anderen”, reageert Verweij. “Er is een hele generatie niet gehuldigd, die gewoon veel meer voor het Nederlands elftal heeft betekend. Als je nu de grens op één interland legt, dat is natuurlijk een enorme schop tegen de schenen van alle mensen die veel meer interlands hebben gespeeld in een eerdere periode. Zeg dat je op zijn minst 25 interlands gespeeld moet hebben.”

LEES OOK: Oranje gaat gemis basisspeler ‘zeker voelen’: ‘In potentie nog steeds een wereldtopper’

Driessen haakt daar vervolgens op in. “Of Royston Drenthe doe je een afscheidsreceptie bij Jong Oranje. Daar heeft hij daadwerkelijk inbreng gehad met een Europees kampioenschap. Bij het Nederlands elftal natuurlijk niet. Dit gaat nergens over”, vervolgt de chef voetbal van de Telegraaf kritisch.

Afscheid straalt af op andere internationals

Verweij stelt dat deze manier van afscheid nemen van enkele oud-internationals iets zegt over de KNVB. “Het wordt een beetje de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen. Ik snap dit echt niet, dat je ook spelers met een, twee of drie interlands in het zonnetje zet”, is Verweij, duidelijk, waarna Driessen reageert. “Het straalt ook af naar diegenen die wel terecht worden gehuldigd omdat ze veel betekend hebben en langdurig bij het Nederlands elftal hebben gezeten. Dan doel ik op Babel en Strootman. Babel zit op 69 interlands. Dat is echt veel en hij heeft veel goals gemaakt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman noemt opvallende international waar hij meeste contact mee heeft

Ronald Koeman heeft het meeste contact met een Oranje-international die ditmaal buiten de boot is gevallen.