Nederland - Hongarije op tv: hoe laat en op welke zender is Oranje te zien?

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in de Nations League tegen Hongarije. De wedstrijd tussen Oranje en Hongarije is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is Nederland – Hongarije?

De wedstrijd tussen Nederland en Hongarije begint zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Nederland – Hongarije op tv

De wedstrijd tussen Nederland en Hongarije wordt uitgezonden op de zender NPO1. De voorbeschouwing met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart begint om 20.25 uur. Op ESPN is er al vanaf 19.30 uur een voorbeschouwing met Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior.

Wat is de stand in de Nations League-poule van Nederland?

Artikel gaat verder onder video

In Groep 3 van Divisie A van de Nations League gaat Duitsland aan de leiding met tien punten. Nederland en Hongarije hebben allebei vijf punten; Bosnië-Herzegovina heeft er één. De top twee van de poule gaat naar de kwartfinales van de Nations League, terwijl de nummer drie play-offs speelt om degradatie en de nummer vier rechtstreeks degradeert naar Divisie B.

Bij een gelijke stand tussen twee ploegen wordt allereerst gekeken naar het onderling resultaat. Als Oranje zaterdag wint, is het onderling resultaat in Nederlands voordeel. Dan is Oranje dus verzekerd van een plek in de kwartfinale.

Wat verwacht je van Nederland - Hongarije? Laden... 82.8% Winst Nederland 9.4% Gelijkspel 7.8% Winst Hongarije 372 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met een speler van Ajax.