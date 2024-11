Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met . De bondscoach vindt de middenvelder van Ajax op dit moment niet goed genoeg voor een plek in de Oranje-selectie, maar is wel zeer tevreden over zijn ontwikkeling.

Taylor gaf zondagavond na het competitieduel van Ajax met FC Twente (2-2), waarin hij goed was voor twee assists, aan onlangs met Koeman gesproken te hebben. Dat wordt maandag op een persconferentie bevestigd door de bondscoach. “Ik heb twee keer gesproken met Kenneth. Eén keer omdat ik begrijp dat hij wel wat meer… Duidelijkheid is misschien niet het juiste woord… Hij wilde weten hoe ik zijn positie zag ten opzichte van het Nederlands elftal. Daar heb ik hem over gesproken. En ik heb hem ook over zijn positie gesproken”, zegt Koeman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Uitblinker van Ajax toont emoties en is absoluut niet blij met Francesco Farioli

“Ik vind dat hij de laatste periode, ten opzichte van vorig seizoen, veel beter speelt”, vervolgt de bondscoach over Taylor, die zondag tegen FC Twente uitblonk bij Ajax. “Als je hem gisteren ook weer zag spelen: hij was betrokken bij twee goals met een assist. Daar ligt denk ik ook zijn kracht: het juiste moment kiezen in de aanval. Hij speelde ook een periode op de 6-positie. Ik denk dat hij veel meer een aanvallende middenvelder is dan een ‘zes’. En zo speelt hij nu ook bij Ajax. Ik vond het wel even nodig dat om te zeggen dat hij er niet bij zat.”

Tegen de huidige concurrentie op het middenveld van Oranje is Taylor op dit moment echter nog niet opgewassen, legt Koeman uit. “We hebben Koopmeiners en Reijnders op de tien-positie: dan moet je van goeden huize komen om dat te winnen. Maar het belletje laat zien dat ik zeer tevreden ben over hoe hij zich dit seizoen ontwikkelt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woedende reacties om gedrag van Wout Weghorst bij FC Twente - Ajax

De Grolsch Veste ontstak in de dertigste minuut van FC Twente – Ajax in woede.