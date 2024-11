Uitblinker van Ajax toont emoties en is absoluut niet blij met Francesco Farioli

was zondagmiddag met twee assists goud waard voor Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Toen de middenvelder twintig minuten voor tijd plaats moest maken voor Steven Berghuis, reageerde hij zichtbaar teleurgesteld.

Taylor begon bij Ajax in de basis en beschaamde het vertrouwen van hoofdtrainer Francesco Farioli niet. De jeugdexponent leverde in de tweede helft twee assists af, op respectievelijk Davy Klaassen en Bertrand Traoré, en had daarmee een groot aandeel in de 2-2 tussenstand die halverwege het tweede bedrijf op het scorebord stond.

De teleurstelling was dan ook goed zichtbaar toen hij in de zeventigste minuut van de wedstrijd plaats moest maken voor Berghuis. “Hij zal het moeten slikken, maar niet fijn vinden als je zo lekker in de wedstrijd zit”, luidde het commentaar van ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp bij de reactie van Taylor.