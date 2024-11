KNVB neemt rond Nederland - Hongarije afscheid van deze elf oud-internationals

Het Nederlands elftal treft zaterdagavond Hongarije in de eigen Johan Cruijff ArenA. De KNVB grijpt het belangrijke duel in de strijd om een plekje bij de laatste acht van de Nations League aan om een groot aantal oud-internationals ‘uit te zwaaien’. Van tot en van Eljero Elia tot Royston Drenthe. Welke elf voormalig Oranje-spelers krijgen allemaal hun afscheid?

Ryan Babel

Van alle spelers die zaterdagavond door de KNVB worden bedankt voor hun bewezen diensten voor het Nederlandse voetbal is Babel de laatste die een streep zette onder zijn professionele loopbaan. De oud-speler van onder meer Ajax en Liverpool maakte onlangs bekend te stoppen als profvoetballer. Daarmee kwam er een einde aan een opvallende carrière, die hem ook langs clubs in Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Spanje bracht. Babel debuteerde op 26 maart 2005 in het Nederlands elftal. Marco van Basten nam hem een jaar later mee naar het WK in Duitsland, waar de aanvaller alleen in de groepswedstrijd tegen Argentinië in actie zou komen. Babel kwam na 15 november 2011 heel lang niet meer in actie voor zijn land, maar maakte op 7 oktober zijn rentree. Hij speelde uiteindelijk 69 interlands, goed voor tien doelpunten en negen assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ryan Babel blikt terug op 'voetbalachtbaan': 'Blijer ben ik eigenlijk nooit geweest'

Kevin Strootman

De interlandloopbaan van Strootman is uiteindelijk niet verlopen zoals menigeen had gedacht. De middenvelder debuteerde op 9 februari onder leiding van Bert van Marwijk in Oranje. Hij maakte in 2012 deel uit van de selectie voor het EK in Polen en Oekraïne. Strootman kwam tijdens dat toernooi niet in actie, maar groeide na het vertrek van Van Marwijk en de aanstelling van Louis van Gaal uit tot een zeer belangrijke en gewaardeerde kracht. Strootman gold in de aanloop naar het WK van 2014 in Brazilië als cruciale speler in Van Gaal zijn elftal, maar een zware knieblessure zette een streep door zijn deelname. Niet voor niks besloot Van Gaal na het wegvallen van Strootman zijn systeem om te gooien. De middenvelder keerde in 2016 terug in de nationale ploeg, maar zou zijn oude niveau nooit meer halen. Hij kwam op 19 november 2019 voor de zessenveertigste en laatste keer in actie voor Oranje.

Jeremain Lens

Waar Strootman voor zijn blessure een zeer gewaardeerde kracht was, werd Lens misschien wel ondergewaardeerd. De buitenspeler kon lange tijd rekenen op een basisplaats in het elftal van bondscoach Van Gaal. Lens was met zijn snelheid en onvoorspelbaarheid regelmatig een plaag voor zijn tegenstanders. Hongarije, de tegenstander van zaterdagavond, weet er alles van. Zo was Lens in de met 8-1 gewonnen thuiswedstrijd op 11 oktober 2013 - toen Robin van Persie zich kroonde tot topscorer aller tijden - goed voor een doelpunt en een assist. Lens werd echter het slachtoffer van de systeemwijziging. Tijdens het WK in Brazilië moest hij het dan ook vooral doen met invalbeurten. Hij verdween na dat toernooi grotendeels uit het zicht. Lens speelde uiteindelijk 34 interlands voor Oranje, zijn laatste op 9 juni 2017.

Eljero Elia

Zegt er iemand Eljero Elia, dan denk je waarschijnlijk meteen aan zijn invalbeurt tegen Denemarken in de eerste groepswedstrijd van het WK van 2010 in Zuid-Afrika. De toenmalig aanvaller van HSV was met zijn lef en onbevangenheid een extra wapen voor het Nederlands elftal dat uiteindelijk de finale zou halen. Elia kwam tegen Spanje als invaller binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat Oranje aan het kortste eind trok. Met het WK in Zuid-Afrika hebben we het hoogtepunt van Elia in de nationale ploeg meteen benoemd. Daarna kwam hij nog sporadisch in actie, zonder een basisplaats te veroveren. Zijn dertigste en laatste interland speelde hij op 4 juni 2018.

LEES OOK: Eljero Elia is in shock: 'Ik heb mij nog nooit zó onveilig gevoeld op het voetbalveld'

© Imago

Davy Pröpper

Pröpper beleefde een stormachtige ontwikkeling en groeide bij PSV uit tot een van de en misschien wel dé beste middenvelder van de Eredivisie. Zijn debuut in het Nederlands elftal volgde op 5 juni 2015 in de vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten. Helaas voor Pröpper kwam het er in het Nederlands elftal nooit helemaal uit. Tijdens de eerste termijn van Ronald Koeman was Pröpper nog wel even basisspeler, maar na het kwalificatieduel met Estland op 19 november 2019 zat hij er niet meer bij. Hij kwam uiteindelijk tot negentien interlands.

Edson Braafheid

Elia is niet de enige speler in dit rijtje die tijdens de WK-finale van 2010 als invaller in actie kwam. Dat geldt ook voor Braafheid. De linksback debuteerde op 11 februari 2009 in het Nederlands elftal. Hij bleef in Zuid-Afrika in zes opeenvolgende duels op de bank, maar mocht in de eindstrijd dus wel even meedoen. Daarna kwam Braafheid nog maar tweemaal in actie voor Oranje, op 11 en 15 november 2011. Dat waren interland nummer negen en tien.

LEES OOK: Oranjespeler keek verloren WK-finale pas in 2020 terug: ‘Het doet nog steeds heel veel met me’

© Imago

Ricardo van Rhijn

Met Van Rhijn had Ajax de vervanger van Gregory van der Wiel al rondlopen. Van Rhijn ontwikkelde zich stormachtig en kreeg van Van Gaal de kans om zich te laten zien in het Nederlands elftal. De rechtsback slaagde er echter niet in zijn belofte in te lossen. Hij debuteerde op 15 augustus 2012 in Oranje en speelde op 12 november 2014 zijn achtste en tevens laatste interland.

Siem de Jong

Het huwelijk tussen Ajax en De Jong was een groot succes, maar in het Nederlands elftal kwam hij niet uit de verf. De voormalig aanvallende middenvelder maakte op 11 augustus 2010 zijn debuut, een maand na de verloren WK-finale tegen Spanje. De Jong gold op dat moment als een van de grote talenten die in de toekomst de kar moesten gaan trekken bij Oranje, maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan slechts zes interlands, waarvan zijn laatste op 19 november 2013.

Ruud Vormer

Over ondergewaardeerde krachten gesproken… Vormer speelde in Nederland voor Roda JC en Feyenoord, maar werd pas bij Club Brugge in België een bepalende speler. Zijn prestaties in het land van onze zuiderburen bleven niet onopgemerkt. Hij werd op 31 mei 2018 beloond met zijn debuut in het Nederlands elftal. Heel lang zou het huwelijk echter duren: nog geen vijf maanden later speelde hij al zijn laatste interland, waardoor de teller stokte bij vier.

Wout Brama

Een icoon van FC Twente, onlangs nog starend naar zijn eigen standbeeld voor de Grolsch Veste. Brama speelde drie interlands voor het Nederlands elftal. Alleen de échte kenners weten in welke wedstrijden hij in actie kwam: in de vriendschappelijke interlands tegen Paraguay (18 november 2009) en Oekraïne (11 augustus 2010) én het EK-kwalificatieduel met Zweden op 12 oktober 2010.

LEES OOK: Studio Voetbal lacht om standbeeldonthulling voor FC Twente - Ajax

Clubicoon Wout Brama wordt geëerd met eigen standbeeld bij De Grolsch Veste 👏#tweaja pic.twitter.com/axsGsQwmf4 — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2024

Royston Drenthe

“Dit was niet iets waar ik één, twee, drie op had gerekend”, zo vertelt Drenthe in gesprek met het Algemeen Dagblad over de uitnodiging van de KNVB. Logisch: de voormalig vleugelverdediger van onder meer Feyenoord en Real Madrid speelde slechts één interland. Zijn optreden tegen Turkije op 17 november 2010 duurde bovendien slechts tien minuten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met een speler van Ajax.