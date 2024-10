Eljero Elia is in shock: 'Ik heb mij nog nooit zó onveilig gevoeld op het voetbalveld'

Eljero Elia heeft een pittige clash in het Haagse amateurvoetbal achter de rug. De voormalig profvoetballer, die momenteel uitkomt voor FC Skillz, geeft op sociale media aan dat hij zich zaterdag nog nooit zo onveilig heeft gevoeld op een voetbalveld.

Elia speelde zaterdag de wedstrijd in de 1e Klasse B tegen stadsgenoot Sportclub Monster. Het liep uit tot een verhit potje binnen de lijnen, want de arbiter van dienst deelde maar liefst twee rode kaarten uit aan de ploeg van Elia. De 37-jarige voetballer werd zelf ook nog op de bon geslingerd, maar slaat op sociale media alarm over de speelwijze van tegenstander Monster.

"Ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld als vandaag op een voetbalveld," schrijft Elia zaterdagmiddag na de wedstrijd op sociale media. Vervolgens geeft de aanvaller meer toelichting over wat zich heeft afgespeeld tegen Monster: "De fans van Monster waren fair, maar de scheidsrechter had geen medelijden met mij. Ik heb een paar flinke trappen gekregen, dat bedoel ik met niet veilig," verduidelijkt Elia op X.