Buijs haalt uit naar eigenaren Fortuna: 'Woede, onbegrip, teleurstelling'

Danny Buijs is op zijn zachtst gezegd not amused met het feit dat Fortuna Sittard niet gaat deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal. Er gaan allerlei emoties door de oefenmeester heen, die 'behoorlijk teleurgesteld' is in de eigenaren van de Limburgse club.

Met nog twee wedstrijden te gaan in de Eredivisie staat Fortuna momenteel op een negende plaats in de Eredivisie. Een plek die door de bekerwinst van Go Ahead Eagles recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Fortuna maakte dinsdagochtend echter bekend dat het niet gaat deelnemen aan het seizoenstoetje. De club van Buijs voldoet niet aan de UEFA-regels en heeft daarom geen licentie gekregen om komend seizoen Europees voetbal te spelen. Daarop heeft Fortuna besloten om de play-offs te laten varen.

LEES OOK: Eredivisie play-offs 2025 om Europees voetbal: dit is het schema

"Voor een sportman is zo’n bericht natuurlijk het ergste dat je kunt horen”, aldus een teleurgestelde Buijs tegenover het Algemeen Dagblad. "Je strijdt het hele seizoen voor het allerhoogste. Dat is in ons geval een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Dat ons dat hoe dan ook niet gegund is, steekt. Woede, onbegrip, teleurstelling; het schiet allemaal door ons heen.”

Fortuna slaagde er niet in om tijdig een UEFA-licentie te bemachtigen en daar heeft Buijs flink de pest over in. "Ik ben behoorlijk teleurgesteld in de eigenaren”, vervolgt hij. "Niet alleen omdat we niet mee kunnen doen aan de play-offs, ook omdat voor mijn gevoel toch al een bepaalde sturing ontbreekt. We hebben geen idee waar ze met de club heen willen.”

LEES OOK: 'Allerslechtste voetballer van de Eredivisie' loopt bij Ajax rond: 'Hij kan helemaal niks'

Buijs blijft Fortuna Sittard trouw

Buijs heeft in Sittard nog een tweejarig contract, maar is ondanks deze teleurstelling niet van plan om ontslag te nemen. "Dat kan ik niet maken richting de spelers en de twaalf-, dertienduizend supporters die hier elke twee weken zitten en die ons elke keer weer geweldig steunen. Ik blijf, daar kun je van op aan.”

Aangezien Fortuna niet deelneemt aan de play-offs om Europees voetbal zijn de komende twee duels, tegen Almere City en FC Utrecht, om des keizers baard. "Maar er is ook nog zoiets als de sportieve eer. We gaan er alles aan doen om ons toch te kwalificeren. Ook al weten we dat we niet mee kunnen doen. Dat zijn we verplicht aan onze trouwe supporters en sponsoren", besluit Buijs.

