Eljero Elia (37) is boos en verlaat woedend het sportpark van FC Skillz

Eljero Elia heeft zondagmiddag boos het sportpark van amateurclub FC Skillz verlaten, nadat de oud-voetballer van onder meer Feyenoord, Juventus en Southampton in de rust van de wedstrijd van zijn amateurclub werd gewisseld. De beslissing van zijn trainer viel verkeerd bij de 37-jarige voetballer.

Het was een opvallende keuze van Elia om bij FC Skilzz, dat uitkomt in de Eerste Klasse, aan de slag te gaan. De snelle aanvaller gaf onlangs aan dat hij 'zonder druk' kan voetballen bij de amateurclub en daar kan doen wat hij leuk vindt. Zondagmiddag werd het echter een minder leuke middag voor Elia, want na een helft spelen verliet de aanvaller boos het sportpark.

Dat had alles te maken met de beslissing van zijn trainer Oussama Bekkaoui, die besloot om Elia - die was opgesteld als controlerende middenvelder - na 45 minuten spelen naar de kant te halen. "De emoties zitten nu hoog bij Eljero”, reageerde voorzitter Terry Konings van FC Skillz na afloop in gesprek met het Algemeen Dagblad. "In zulke gevallen is het het beste om de emoties eerst wat te laten bezinken. Ja, en dan dinsdag met elkaar aan tafel te gaan zitten.”