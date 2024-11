Ryan Babel blikt terug op 'voetbalachtbaan': 'Blijer ben ik eigenlijk nooit geweest'

kondigde vorige zijn afscheid als profvoetballer aan. Komend weekend neemt hij in de Johan Cruijff ArenA, waar hij vele successen kende als Ajax-speler, afscheid van de Oranje-fans. In gesprek met De Telegraaf blikt de 37-jarige Babel op zijn voetbalcarrière, waarbij hij zijn debuut voor Ajax als hoogtepunt omschrijft.

"Je zou mijn voetballeven kort en krachtig als een achtbaan kunnen omschrijven”, vertelt Babel tegenover Mike Verweij. "Er zijn een hoop ups en een hoop downs geweest waarbij ik van het ene naar het andere uiterste ben geslingerd. Ik heb veel meegemaakt en beslissingen genomen, waarvan ik vooraf nooit had gedacht dat ik die zou nemen. Het was vanaf 2004 een heel interessante reis, waar ik heel dankbaar voor ben. Dankzij het voetbal heb ik clubs en steden leren kennen, mensen mogen ontmoeten en bijzondere ervaringen opgedaan."

Babel geeft toe dat toen hij klein was hij alleen droomde van de allergrootste clubs. "Dat is helaas niet de realiteit gebleken", doelt de gewezen voetballer op club als Eyüpspor, Al-Ain, Fulham, Kasimpasa en Hoffenheim die ook op zijn lange cv prijken. "Maar die clubs hebben het ook bijzonder gemaakt, omdat ik voetbal op een andere manier heb mogen beleven. Mijn carrière is niet mooier geworden dan ik vroeger droomde, maar wél interessanter.”

Ajax-debuut hoogtepunt voor Babel

Niet de EK-titel die Babel met Jong Oranje behaalde of de landstitels met Ajax zijn het hoogtepunt uit zijn carrière, maar zijn debuut. "Omdat ik mijn hele jeugd naar het profvoetbal heb toegeleefd", verklaart hij. "Ik was eerst supporter, nee fan, van Ajax, speelde op de PlayStation met mijn eigen Ajax-selectie en in één keer mag je – na de jeugdopleiding te hebben doorlopen – daar echt in het stadion staan. Jezelf omringen met de spelers die je daarvoor op tv hebt bewonderd. Dan besef je dat een droom realiteit is geworden. Blijer ben ik eigenlijk nooit geweest", besluit hij.

