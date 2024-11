Opmerkelijk: Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Kenneth Perez zou aanstaande zaterdag tijdens het Nations League-duel met Hongarije op het middenveld van Oranje kiezen voor (Barcelona), (Juventus) en Tijjani Reijnders (AC Milan). Dat zou ten koste gaan van Ryan Gravenberch, die dit seizoen uitstekend op dreef is bij Liverpool.

De Jong is na een afwezigheid van meer dan een jaar weer terug bij Oranje. Perez vindt dat de middenvelder van Barcelona genoeg krediet heeft om meteen te starten tegen Hongarije. “Hij maakt het elftal echt beter door hoe hij voetbalt. Hij heeft niet heel veel gespeeld, maar had wel een keer een hele goede invalbeurt tegen Real Madrid. Hij speelt op het allerhoogste niveau. Hij heeft wat de trainer graag wil zien van zijn spelers: tactisch vermogen”, zegt de Deense analist maandagavond in Voetbalpraat van ESPN.

Presentator Sinclair Bischop vraagt hoe het ideale middenveld van Oranje eruit zou moeten zien. “Frenkie de Jong, Koopmeiners en Reijnders”, reageert Perez, die Gravenberch daarmee dus zou passeren. Bischop reageert verbaasd: “Koopmeiners en Reijnders? Dus geen Gravenberch, die het goed heeft gedaan tijdens de vorige interlandperiode?”

Perez nuanceert zichzelf vervolgens enigszins: “Dat kan ook. Maar ik wil Koopmeiners heel graag zien in Oranje. Hij heeft maar acht minuten gespeeld onder Koeman. Dat is jammer, want hij is een hele goede speler gebleken. Ik wil hem echt gewoon graag gezien. We hebben Gravenberch gezien: die doet het echt heel erg goed. Koopmeiners komt nu als een grotere jongen binnen bij Oranje. Ik snap dat je heel graag Gravenberch wil zien, maar dit zijn een soort oefenduels.”

