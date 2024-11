Zerrouki komt met giftige reactie: ‘In Nederland zijn we daar goed in, ze moeten hun mond houden’

toonde zondagmiddag weinig zelfreflectie na het uitduel van Feyenoord bij Almere City (1-4 overwinning). De middenvelder van Feyenoord liet zich voor de camera van de NOS giftig uit over zijn criticasters.

Zerrouki maakte tegen Almere City zijn eerste competitiedoelpunt voor Feyenoord, sinds zijn zomerse komst van FC Twente vorig jaar. Na tien minuten kopte de middenvelder van dichtbij de 1-2 binnen op bezoek bij Almere City. Na zijn doelpunt deed Zerrouki zijn wijsvinger voor zijn lippen, hetgeen op social media dan weer tot veel verontwaardiging leidde onder veel voetbalfans.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Handgebaar van Ramiz Zerrouki valt volledig verkeerd: 'Moet niet gekker worden'

Feyenoord betaalde vorig jaar fors om Zerrouki los te weken bij FC Twente, naar verluidt minimaal zeven miljoen euro. Hij maakte nog maar weinig indruk in Rotterdamse dienst. Van enige zelfreflectie was zondag na de wedstrijd tegen Almere City echter geen sprake bij Zerrouki. Sterker nog: de international van Algerije opende de aanval op zijn criticasters, toen de verslaggever van de NOS opmerkte dat hij de laatst tijd veel over hem gaat. “Daar zijn we goed in, hè, in Nederland”, reageerde Zerrouki cynisch.

“In Nederland zijn we er heel goed in om alleen maar negatief te praten en iedereen naar beneden te halen”, vervolgde hij. “Sommige mensen moeten gewoon wat vaker hun mond houden, denk ik. Dat is wat ze uiteindelijk altijd proberen: ze zien je liever slecht, dan goed. Dat is iets heel slechts, denk ik”, aldus Zerrouki die tot slot zei dat hij ‘zeker tevreden’ is over zijn spel van vandaag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-debutant Zépiqueno Redmond vertelt waar zijn voornaam vandaan komt

Zépiqueno Redmond vertelt na zijn debuut voor Feyenoord over zijn opvallende voornaam.