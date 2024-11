Handgebaar van Ramiz Zerrouki valt volledig verkeerd: 'Moet niet gekker worden'

heeft zondag zijn eerste competitiedoelpunt gemaakt voor Feyenoord. Na tien minuten kopte de middenvelder van dichtbij de 1-2 binnen op bezoek bij Almere City. Het handgebaar dat hij daarna maakte, zorgt echter voor verbazing op sociale media.

Zerrouki kon van dichtbij binnenkoppen, nadat een corner van Igor Paixão door Dávid Hancko werd verlengd met een prachtige hakbal. Na zijn doelpunt deed Zerrouki zijn wijsvinger voor zijn lippen. Het ‘sst-gebaar’ is wellicht een reactie op de forse kritiek die hij al sinds zijn komst naar Feyenoord, in de zomer van 2023, ontvangt. De aankoop van minstens zeven miljoen euro heeft de verwachtingen in De Kuip niet kunnen waarmaken.

“Zerrouki haalt hier ook een beetje zijn gram, want hij is in Rotterdam niet de basisspeler geworden die hij had willen zijn, na zijn komst van FC Twente”, concludeerde ESPN-commentator Teun de Boer dan ook. Volgens veel voetbalfans, waaronder ook de nodige Feyenoord-supporters, is het handgebaar echter misplaatst en had Zerrouki meer zelfreflectie mogen tonen.

Het gebaar van Ramiz Zerrouki... Laden... 75.7% is ongepast 24.3% kan geen kwaad 931 stemmen

Zeer vermakelijk begin van de wedstrijd in Almere🔥



⚽️ 0-1 I. Hwang (3')

⚽️ 1-1 K. Hansen (8')

⚽️ 1-2 R. Zerrouki (10')#almfey — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2024

