Mark van Bommel glimlacht breed als Hugo Borst Feyenoord ter sprake brengt

Mark van Bommel begint breed te glimlachen als Hugo Borst zaterdagavond zegt dat hij de oud-international in de toekomst graag als trainer van Feyenoord zou zien. Van Bommel zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Belgische Royal Antwerp FC en komt met een duidelijk antwoord.

Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan was Van Bommel hoofdtrainer van achtereenvolgens PSV, VfL Wolfsburg en laatstelijk Antwerp. Met de Belgische club veroverde hij in zijn debuutjaar meteen de dubbel (landstitel plus beker). In het verleden schreef Willem van Hanegem al eens in zijn column dat hij Van Bommel een prima optie voor Feyenoord zou vinden. De Rotterdammers waren afgelopen zomer op zoek naar een opvolger voor Arne Slot, maar kwamen toen bij Brian Priske uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz verontschuldigt zich voor NAC-PSV bij Mark van Bommel: 'Sorry'

In oktober schoof Van Bommel al eens aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en gaf hij toe dat hij sinds zijn vertrek bij Antwerp met meerdere clubs gesproken heeft. De geruchten dat Feyenoord daar een van was, werden door de geboren Limburger echter resoluut ontkend. Borst gooit zaterdagavond in De Eretribune op dezelfde zender opnieuw een ballonnetje op: "Ik zie hem graag nog een keer bij Feyenoord komen, over een jaar of twee. Omdat ik vind dat hij heel goed bij Feyenoord past."

LEES OOK: Van Bommel glashelder over Feyenoord-geruchten: 'Nee'

Van Bommel hoort het breed glimlachend aan en zegt dan: "Ik heb één ding met de familie besproken. Dat je kijkt naar de club maar ook naar de achterban. Ik heb het bij Antwerp meegemaakt, wij speelden weliswaar in een stadion dat driekwart af was met een lelijke niet-afgemaakte tribune. Maar als de sfeer in zo'n stadion echt top is, en je hebt een speelwijze dat je de bal snel verovert en je krijgt het stadion mee, dat doet echt wat." Presentator Jan-Joost van Gangelen concludeert: "Daarmee zeg je: Feyenoord is een optie." Van Bommel beaamt: "Dat is wel een stadion waar waar het gek kan lopen." Van Gangelen probeert het nog eens: "Ik zie je eerder trainer bij Feyenoord worden dan bij Ajax", waarop Van Bommel zijn lachen niet in kan houden

Mark van Bommel is op zoek naar een club met een fanatieke achterban en laat Feyenoord nou net zo'n club zijn😉 — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2024

Zie jij in Mark van Bommel een toekomstige trainer voor Feyenoord? Laden... 73.6% Ja 26.4% Nee 106 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Kopzorgen voor trainer Brian Priske van Feyenoord. Hoe verhouden de blessures in Rotterdam zich tot die bij Ajax en PSV?