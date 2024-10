Van Bommel glashelder over Feyenoord-geruchten: 'Nee'

Mark van Bommel heeft afgelopen zomer niet gesproken met Feyenoord, zo bezweert de oud-trainer van onder meer PSV zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De momenteel werkloze trainer vertelt openhartig over de clubs waarmee hij wél in gesprek is geweest over een mogelijk dienstverband.

De 47-jarige Van Bommel vertrok afgelopen zomer bij het Belgische Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 de dubbel (landstitel plus beker) veroverde. Eerder was hij werkzaam als hoofdtrainer van PSV (2018-2019) en het Duitse VfL Wolfsburg (2021). Presentator Milan van Dongen stipt aan dat Van Bommel 'bijna' weer werkzaam zou zijn geweest in België, waar Anderlecht interesse had.

"Ja, die vraag is wel gekomen", aldus de geboren Limburger. "Maar als je midden in het seizoen wil instappen heb je misschien vier of vijf dagen voor de eerste wedstrijd. Terwijl, als je in de zomer begint heb je vier tot zes weken. Ik zou niet weten of ik eerste keus was. Maar je gaat kijken naar de invulling, dan kom je tot de conclusie: er is niet alles mogelijk, het moment van instappen én ik wil graag mijn eigen staf meenemen. Als je daar alleen komt, dan moet je eerst je staf uitleggen wat je wil", aldus Van Bommel.

Van Bommel: 'Dat wil ik even corrigeren, zij zaten er niet bij'

Toch had Van Bommel ook geen jawoord gegeven aan Anderlecht als hij wél twee of drie assistenten mee had mogen nemen. Het instapmoment was ook niet de juiste, legt de trainer uit. Desgevraagd zegt Van Bommel dat 'een aantal' clubs daarnaast eveneens contact met hem heeft opgenomen, maar de suggestie van Van Dongen dat Benfica (dat eerder dit seizoen afscheid nam van Roger Schmidt, toevalligerwijs Van Bommels opvolger bij PSV) daar één van was weerspreekt hij: "Nee, ik wil dat even corrigeren, Benfica zat daar niet bij."

Hans Kraay junior brengt het gesprek vervolgens op Feyenoord. "Willem van Hanegem heeft weleens geschreven, en dat heb jij meegekregen, waarom niet Mark van Bommel naar Feyenoord? Is daar ooit contact geweest?" Van Bommel is heel duidelijk: "Nee, nee." Van Dongen zegt dat hij Feyenoord wel 'een mooie club' zou vinden voor Van Bommel en krijgt bijval van Kraay. "Hans, eigenlijk moet jij een keer met me meekomen als makelaar", grapt Van Bommel.

