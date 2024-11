Feyenoord-debutant Zépiqueno Redmond vertelt waar zijn voornaam vandaan komt

maakte zondag onverwacht zijn debuut voor Feyenoord. De achttienjarige spits kreeg vanwege de blessures van Santiago Giménez, Ayase Ueda en Julián Carranza een kans tegen Almere City (1-4). Na afloop wordt Redmond gevraagd naar zijn prestaties op het veld, maar ook naar zijn opvallende voornaam.

“Mijn naam komt uit een Braziliaanse film, City of God. Mijn ouders hebben de naam daarvandaan gehaald en er een eigen draai aan gegeven”, legt de jongeling uit in een interview met ESPN. “De film gaat een beetje over gangsters. De hoofdpersoon heet Zé Pequeno. Daar hebben m'n ouders de naam vandaan.” In werkelijkheid is Zé Pequeno overigens niet de hoofdpersoon, maar wel een belangrijk personage. De film wordt verteld vanuit het perspectief van een ander personage.

De film komt uit 2002 en speelt zich af in de achterstandswijk Cidade de Deus in Rio de Janeiro. Zé Pequeno is de bijnaam van de meest gevreesde drugsdealer uit de buurt, die wordt afgebeeld als een psychopaat die al vanaf jonge leeftijd vijanden vermoordt. De film speelt zich af in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Het verhaal is fictief, maar losjes gebaseerd op echte gebeurtenissen; veel van de acteurs komen zelf ook uit de favela’s. De film wordt gezien als een van de beste Braziliaanse producties ooit.

Interviewer Teun de Boer stelt lachend dat de ouders van Redmond ‘een kleine gangster’ wilden creëren. “Gelukkig is dat niet gebeurd en ben ik een voetballer geworden.” Redmond vertelt verder dat hij zijn debuut ‘helemaal niet’ zag aankomen in de afgelopen weken. “Ik was daar nog helemaal niet mee bezig. Het is een mooie kans voor mij, maar het is jammer dat de ploeg zoveel goede spitsen mist. Ik denk dat het wel oké is gegaan. Natuurlijk wil je altijd meer laten zien, maar het is een beginnetje en daar moet ik genoegen mee nemen, denk ik.”

Priske: 'Goede ervaring voor Redmond'

Giménez en Ueda komen dit kalenderjaar niet meer in actie; de blessure van Carranza lijkt minder serieus. Trainer Brian Priske weet dat hij met Redmond in ieder geval nog een extra optie heeft. “De trainer heeft tegen me gezegd dat dit pas het begin is en dat ik alleen nog maar meer stappen kan maken. Ik hoop altijd op meer, maar het ligt in mijn eigen handen.”

Priske gaat bij ESPN in op het debuut van zijn pupil. "Hij deed het oké. Het was een goede ervaring voor hem. Hij heeft het de afgelopen twee weken goed gedaan bij ons. Vandaag werkte hij hard tijdens het verdedigen en was hij minder betrokken bij het aanvallen. Iedereen hoopte dat hij een kans zou krijgen om te scoren. Fysiek was het waarschijnlijk nog wat zwaar voor hem, maar hij heeft er alles aan gedaan om ons te helpen in een moeilijke situatie."

