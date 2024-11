Feyenoord kent probleemloze middag en wacht resultaat van concurrenten af

Feyenoord heeft uiteindelijk een gemakkelijke overwinning geboekt bij en tegen Almere City. De Rotterdammers kwamen al gauw op een 0-1 voorsprong door Hwang In-Beom, maar na een paar minuten was het alweer gelijk door Kornelius Hansen. Ook Almere kon niet lang genieten van deze gelijkmaker, want al gauw scoorde Ramiz Zerrouki de gelijkmaker. Na rust werd het makkelijk door doelpunten van Thomas Beelen en Anis Hadj Moussa. De eindstand was dus 1-4.

Voor Almere zijn het moeilijke weken, want de anderhalve week geleden werd de ploeg van Hedwiges Maduro kansloos uitgeschakeld door de amateurs van Quick Boys (3-0) en in het afgelopen weekend verloren de Almeerders ook nog met 2-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk. Tegenstander Feyenoord kent ook wisselende weken, want na goede resultaten en goed voetbal tegen onder meer Benfica en FC Utrecht ging de Klassieker in eigen huis tegen Ajax verloren met 0-2. In het weekend daarna won de ploeg van Brian Priske nog wel met 3-2 van AZ, maar doordeweeks tegen RB Salzburg werd er weer met 1-3 verloren.

Feyenoord met debutant in de spits

In Almere moesten de Rotterdammers aantreden met een debutant genaamd Zépiqueno Redmond, omdat alle andere spitsen (Santiago Giménez, Ayase Ueda en Julián Carranza) geblesseerd of niet fit waren. Deze aanvallers waren niet de enige afwezigen, want er waren er nog veel meer bij Feyenoord. Ondanks dat kwam de ‘De Stadionclub’ wel al in de derde minuut op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Hwang. Paixao trok naar binnen en kwam met een strakke voorzet, waar de Zuid-Koreaan tegenaan liep.

Blunder van Gernot Trauner

Lang kon Feyenoord niet genieten van deze voorsprong, want na een fout van Gernot Trauner kwam Almere op gelijke hoogte door Hansen. Junior Kadile zette goed druk op de ervaren Oostenrijk en die ging daardoor in de fout. De bal kwam voor de voeten van de Noorse spits en die maakte oog in oog met Timon Wellenreuther geen fout. Ook de Almeerders konden niet lang genieten van hun gelijkmaker, want een paar minuten later maakte Zerrouki weer gelijk na een prachtige assist van Dávid Hancko. De centrale verdediger verlengde de bal met zijn hak en bij de tweede paal kon de Algerijn makkelijk binnentikken.

Op het einde van de eerste helft was er nog een beetje tumult, want Wellenreuther dacht dat de scheidsrechter affloot voor de rust en trapte de bal daarom slecht uit. De bal kwam bij Almere terecht en daar kon een gevaarlijke kans uitkomen, maar voordat de ploeg van Maduro aan aanvallen kon denken, werd er alsnog afgefloten door Marc Nagtegaal.

Feyenoord loopt uit in de tweede helft

Waar de eerste helft nog met een hoop spektakel van start ging, was dat in de tweede helft totaal niet zo. Beide ploegen creëerden niet veel kansen en lang bleef het 1-2. Totdat in de zeventigste minuut Beelen voor de 1-3 zorgde. Invaller Chris-Kévin Nadje zette goed door en daardoor kwam de bal voor de voeten van de centrale verdediger van Feyenoord. De geboren Harderwijker kapte één man uit schoot de bal van dichtbij binnen. Nordin Bakker kreeg er nog een hand achter, maar dat was niet genoeg om de poging te keren.

Na dit doelpunt waren de intenties van Almere wel klaar en liep Feyenoord zelfs uit naar 1-4 door een doelpunt van Hadj Moussa. De buitenspeler kwam van de rechterkant naar binnen en schoot keihard raak. Hierna kregen de Rotterdammers nog wel kansen om de 1-5 te maken, maar de scherpte was er wel af en dus bleef het bij een 1-4 overwinning. Hierdoor verstevigt de ploeg van Priske de vierde plaats. de ploeg van Maduro blijft door deze nederlaag met zes punten op de zeventiende plaats staan. Feyenoord kan rustig afwachten hoe het duel tussen concurrenten FC Twente en Ajax (14.30 uur) eindigt.

