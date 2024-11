Bizar einde van eerste helft bij Almere City - Feyenoord

Een zeer opmerkelijk einde van de eerste helft in de wedstrijd tussen Almere City en Feyenoord. De spelers van Almere waren boos op scheidsrechter Marc Nagtegaal, die affloot toen zich een kans voor Almere leek voor te doen. Nagtegaal stond wel in zijn recht, want hij had 2 minuten blessuretijd toegekend en floot exact op minuut 47:00.

Na welgeteld 46 minuten en 58 seconden floot scheidsrechter Marc Nagtegaal voor een doeltrap van Feyenoorder Timon Wellenreuther. De keeper leek echter te denken dat het fluitsignaal de rust inleidde. Hij produceerde nog een zwakke trap, die in de middencirkel werd onderschept door Kornelius Hansen. Op dat moment zag Hansen zijn kans schoon om snel richting het doel van Feyenoord te sprinten, maar toen floot Nagtegaal op minuut 47:00 voor de rust.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

“Nagtegaal vindt het, na deze bijzonder matige uittrap van Wellenreuther, voldoende”, merkte commentator Teun de Boer van ESPN op. “Wellenreuther geeft met een handgebaar aan: ik dacht dat het fluitsignaal voor de doeltrap al jouw laatste fluitsignaal was. Dat bleek niet het geval. Vervolgens klinkt toch het laatste fluitsignaal. Almere is daar boos over. Een heel rare situatie.” Behalve de spelers van Almere uitte ook trainer Hedwiges Maduro zijn woede.

“Maar de twee minuten zaten er wel op, zo eerlijk moet je wel zijn. Wellenreuther komt met de schrik vrij, want hij heeft al genoeg schrikmomenten gehad de afgelopen weken”, aldus De Boer. Analist Danny Koevermans van ESPN, zelf actief als scheidsrechter in het amateurvoetbal, sprak van een 'heel vaag' incident. "Dit is heel bijzonder. Je zal net zien dat het nog een goal was geworden als Nagtegaal de wedstrijd door liet gaan."

'Fluit gewoon meteen af'

Koevermans legde uit dat hij als scheidsrechter 'soms' fluit voor een doeltrap, maar niet altijd. "Ik snap sowieso niet waarom hij niet meteen affluit. Veel scheidsrechters wachten tot de bal in de lucht is, maar fluit gewoon af. Er gaat niks meer gebeuren in die drie seconden."

Volg de ontwikkelingen bij Almere City - Feyenoord in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mark van Bommel glimlacht breed als Hugo Borst Feyenoord ter sprake brengt

Mark van Bommel begint breed te glimlachen als Hugo Borst zegt dat hij de oud-international in de toekomst graag als trainer van Feyenoord zou zien.