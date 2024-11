Grote verbazing in Vandaag Inside: Van der Gijp krijgt plots luid applaus

In de studio van Vandaag Inside is er dinsdagavond met grote verbazing gereageerd op het bericht van de KNVB dat er zaterdagavond rond de interland tussen het Nederlands elftal en Hongarije afscheid wordt genomen van een groot aantal internationals. , , Jeremain Lens en Eljero Elia hebben weliswaar minstens dertig interlands gespeeld, maar Davy Pröpper (negentien), Edson Braafheid (tien), Ricardo van Rhijn (acht), Siem de Jong (zes), Ruud Vormer (vier), Wout Brama (drie) en Royston Drenthe (één) komen niet in de buurt van dat aantal.

Het Nederlands elftal heeft na de teleurstellende prestaties vorige maand wat recht te zetten in de laatste interlands van dit kalenderjaar. De formatie van bondscoach Ronald Koeman krijgt zaterdagavond Hongarije op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB grijpt de ontmoeting met het Oost-Europese land aan om een aantal oud-internationals in het zonnetje te zetten. Het gaat om liefst elf oud-spelers, waaronder Babel en Strootman. Beiden zetten onlangs een streep onder hun loopbaan als professional. Babel droeg 69 keer het shirt van het Nederlands elftal, Strootman kwam tot 46 interlands.

Lens speelde 34 wedstrijden voor zijn land en Elia dertig, waaronder de finale van het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Een afscheid in een vol stadion is een logisch gevolg van wat zij hebben betekend voor het Nederlandse voetbal, maar dat gaat zeker niet voor iedereen op. In Vandaag Inside wordt er dan ook cynisch en met verbazing gereageerd op het feit dat onder meer Vormer, Brama en Drenthe, die gezamenlijk tot acht interlands kwamen, een afscheid krijgen. “René, ik was even benieuwd. Gaat er ook afscheid genomen worden van jou als oud-international of niet? Ik bedoel: ze gaan van nogal wat spelers afscheid nemen”, zo richtte Wilfred Genee zich tot René van der Gijp.

Van der Gijp droeg tijdens zijn actieve loopbaan als profvoetballer het shirt van onder meer PSV en sc Heerenveen. Hij kwam bovendien vijftien keer uit voor het Nederlands elftal, goed voor twee doelpunten. “Ik vind het eigenlijk heel bijzonder, want er is eigenlijk nooit echt afscheid genomen van mij in een vol stadion. Nee, echt niet. Ik zweer het. Kijk, ik zeg niet dat ik bij het Nederlands elftal… Maar ik heb toch wat clubs op de kaart gezegd”, zo reageert een melige Van der Gijp, die de lachers op zijn hand krijgt. De oud-voetballer begint vervolgens zelf ook te lachen als hij de namen hoort die zaterdag een afscheid krijgen in de Johan Cruijff ArenA.

Applaus voor Van der Gijp

Genee noemt een aantal oud-spelers. “Ik zie dat Ruudje Vormer met vier interlands is uitgenodigd. Siem de Jong. Royston Drenthe met eentje. Wout Brama met drie… Allemaal uitgenodigd! Edson Braafheid, tien! Ricardo van Rhijn, acht!”, zo spreekt de presentator zijn verbazing uit. Van der Gijp kan het zelf evenmin geloven. “Nodig mij dan ook uit! Wat een gelul.” Albert Verlinde haakt vervolgens nog even in op de vraag die Genee aan Van der Gijp stelde, of hij ook is uitgenodigd door de KNVB. “René moet er toch bij?”, zo vraagt Verlinde aan het publiek. Dat reageert eensgezind: met een luid applaus.

Bekijk hieronder het fragment van Wilfred Genee en René van der Gijp over de oud-internationals die zaterdagavond hun afscheid krijgen.

