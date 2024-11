Vandaag Inside houdt het niet meer: PSV feliciteert Wim Kieft op opmerkelijke wijze

De heren van Vandaag Inside hebben dinsdagavond nogal hard moeten lachen om de felicitatie van PSV gericht aan Wim Kieft. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal heeft 62 kaarsjes uitgeblazen. De Eindhovenaren hadden het in eerste instantie over ‘de man met een neus voor doelpunten’, maar haalden die tekst niet veel later uit hun bericht.

Kieft onthulde in zijn biografie, die in 2014 uitkwam, dat hij ruim achttien jaar verslaafd is geweest aan cocaïne. “Ik ben langs het randje van de afgrond gegaan, maar zit nu in een afkickprogramma en ben al veertien maanden clean. Het boek is een bevrijding om me niet meer te hoeven verstoppen, wat weer helpt om niet in mijn oude cokegebruik te vervallen”, zo vertelde de oud-voetballer destijds in gesprek met De Telegraaf.

PSV lijkt bovenstaande te zijn vergeten toen het Kieft dinsdagmorgen middels een bericht op X feliciteerde met zijn 62e verjaardag. “De man met een neus voor doelpunten en vooral het talent om op cruciale momenten een hoofdrol te vervullen. Fijne verjaardag, Wim!”, zo las het in eerste instantie. De Eindhovenaren haalden niet lang daarna het eerste deel van de zin uit hun bericht. “De man met het talent om op cruciale momenten een hoofdrol te vervullen”, zo kwam er uiteindelijk te staan.

De eerste tweet van PSV is echter niet onopgemerkt gebleven. Wilfred Genee brengt dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside de verjaardag van Kieft ter sprake en het duurt niet lang voordat de anderen, onder wie uiteraard René van der Gijp en Johan Derksen, hard beginnen te lachen. “Ze hadden er bij PSV een berichtje uitgegooid met: hij had een neusje voor de goal. Toen dachten ze: ja, dat neusje is misschien niet zo handig”, zo zei Van der Gijp, alvorens in lachen uit te barsten. “En dan moet je dat gaan veranderen”, begon de oud-speler van onder meer PSV nog wat harder te brullen.

Bekijk hieronder het fragment waarin de Vandaag Inside-tafel moet lachen om de felicitatie van PSV aan Wim Kieft.

PSV heeft toch maar ingezien dat neus een beetje dubbelzinnig was bij Kieft😂. pic.twitter.com/ynNwrOqGfb — Jimmy Driessen (@JimmyDriessen) November 12, 2024

