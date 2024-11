Ronald Koeman noemt opvallende international waar hij meeste contact mee heeft

Ronald Koeman is aan het overwegen om in maart weer aan de selectie van het Nederlands elftal toe te voegen. De 30-jarige aanvaller van Corinthians speelde in de zomer op het EK zijn laatste duel voor Oranje, maar Koeman heeft nog steeds heel veel contact met hem.

Tijdens de persconferentie van maandag vertelt de bondscoach namelijk dat hij een nauwe band onderhoudt met de op-een-na-topscorer van Oranje. "Als er één international is waar ik de meeste contact mee heb, is dat Memphis. En Virgil, als aanvoerder. We (Koeman en Memphis, red.) hebben hierover gesproken en als hij zo verder gaat, is hij natuurlijk echt in beeld voor straks in maart."

De bondscoach lijkt niet midden in de Nations League te veel aan zijn vaste groep te willen sleutelen. "Daar zijn we mee gestart en er zijn nog twee wedstrijden. In maart is de cyclus ... (voorbij, red.). Bij zijn club is hij gelukkig grotendeels weg uit de degradatiezone. Ik heb ook wel de wedstrijden gezien."

Memphis lijkt na een periode zonder club op de goede weg. Sinds zijn debuut in Brazilië op 21 september jongstleden zijn zijn minuten flink toegenomen, terwijl hij drie doelpunten en vier assists op zijn naam heeft staan. "Je ziet dan dat hij wel fitter wordt, maar we hebben ook data dat het allemaal beter moet."

