Ronald Koeman komt met update over inzetbaarheid Frenkie de Jong

Toen zondagavond bij FC Barcelona geblesseerd uitviel, hielden vele (Nederlandse) voetbalfans hun hart vast. Er werd gevreesd voor weer een ernstige enkelblessure, maar de schade valt enorm mee. Volgens Ronald Koeman is De Jong zaterdag al inzetbaar.

Op de persconferentie van maandagavond vertelt de bondscoach dat De Jong zich nog niet bij de selectie heeft gemeld maandag. "Nee, dat nog niet. Hij komt morgen." Koeman blijkt hoopvol gestemd op een snelle rentree bij de middenvelder. "Dat hij zaterdag (thuis tegen Hongarije, red.) kan spelen, daar gaan we wel vanuit."

"Maar het kan zo zijn dat hij morgen misschien nog aangepast moet trainen, maar dat zien we morgen." Koeman voegt daar aan toe dat De Jong nog altijd een 'zekerheidje' is in Oranje, als hij 'fit en goed' is. "Het is duidelijk dat hij er lang uit is geweest, dat hij nog geen hele wedstrijd heeft gespeeld, dus dan ben je nog niet op je top."

De concurrentie op het middenveld van Oranje is bovendien moordend. Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en De Jong strijden met nog wat anderen om drie plekken, volgens Jeroen Stekelenburg. "Nou, je vergeet nog een aantal spelers die daar heel goed kunnen spelen", reageert Koeman. "Koopmeiners valt ook op. Dat is een luxeprobleem."

