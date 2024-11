Sjoerd van Ramshorst verbaast Van Hooijdonk met vraag over Oranje

Pierre van Hooijdonk heeft zondagavond in Studio Voetbal nogal verbaasd gereageerd op een vraag van zijn collega Sjoerd van Ramshorst over de rol van in het Nederlands elftal. Van Ramshorst wilde van de voormalig profvoetballer weten wat De Jong ten opzichte van de andere middenvelders nou precies toevoegt aan het Oranje-middenveld, maar volgens Van Hooijdonk heeft iedereen dat al kunnen zien.

Het is ruim een jaar geleden dat De Jong voor het laatst zijn opwachting maakte in het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona moest de laatste interlandperiodes richting het EK in Duitsland noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan en haakte op het laatste moment af voor het eindtoernooi. De Jong ontbrak ook in de recente interlandperiodes. Hij maakte begin vorige maand zijn rentree bij FC Barcelona en behoort tot de selectie van Oranje voor de komende duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina, maar het is zeer de vraag of hij zich maandag meldt in Zeist.

De Jong liep zondagavond in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Real Sociedad ogenschijnlijk een nieuwe blessure op. Hij had een basisplaats, maar keerde na de rust niet meer terug binnen de lijnen. Dat nieuws bleef niet onbesproken in Studio Voetbal. De heren aan tafel gingen echter van het positieve uit. Presentator Van Ramshorst vroeg dan ook aan Van Hooijdonk wat De Jong ten opzichte van de andere kandidaten op het middenveld toevoegt aan het Nederlands elftal. Van Ramshorst verwacht dat Ronald Koeman, indien De Jong fit genoeg is, kiest voor een middenveld bestaande uit Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en De Jong.

‘Een fitte De Jong speelt altijd’

Van Hooijdonk reageerde echter verbaasd op de vraag van zijn collega. “Nou ja, wat voegt hij toe… Dat hebben we allemaal toch wel gezien?”, aldus de voormalig voetballer van onder meer NAC Breda, Feyenoord en Benfica. Van Hooijdonk is ervan overtuigd dat De Jong ook ‘op dit moment’ heel belangrijk is voor Oranje. “Ja, zeker. Zijn versnelling met de bal, het wegdraaien… Er zijn zo weinig spelers die dat kunnen. We roepen altijd: een fitte Frenkie de Jong speelt altijd.” Van Ramshorst vroeg zich vervolgens af of dat ‘nog steeds zo’ is, want de andere middenvelders die Koeman tot zijn beschikking heeft, hebben ‘niet stilgestaan’.

“Er is natuurlijk wel concurrentie”, zo erkende Arno Vermeulen. “We hebben hem een jaar niet in Oranje gezien en hij is bij Barcelona ook veel geblesseerd geweest, maar normaal gesproken zijn Reijnders, Gravenberch en hij de drie middenvelders die je opstelt, als je kijkt naar wat je beschikbaar hebt.” Van Ramshorst liet de naam van Teun Koopmeiners ook nog even vallen, maar Vermeulen verwacht niet dat de aanvallende middenvelder van Juventus een basisplaats krijgt van Koeman. “Koopmeiners is ook héél vaak weggeweest bij Oranje, dus die zal toch nog wel even op zijn beurt moeten wachten.”

