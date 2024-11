Slecht nieuws voor Oranje: Frenkie de Jong raakt opnieuw geblesseerd

Het Nederlands elftal begint maandag aan de voorbereiding op de laatste twee wedstrijden in de Nations League, maar het is zeer de vraag of zich zal gaan melden in Zeist. De middenvelder behoort weliswaar voor het eerst sinds hele lange tijd tot de definitieve selectie, maar moest zich zondagavond in de wedstrijd tussen Real Sociedad en FC Barcelona in de rust laten vervangen. De Jong incasseerde in de eerste helft een tik net onder zijn knie. Hij kon in eerste instantie 'gewoon' door, maar is na de eerste 45 minuten dus achtergebleven in de kleedkamer.

De Jong raakte in april van dit jaar geblesseerd aan zijn enkel. Daardoor moest hij niet alleen het slot van het seizoen met FC Barcelona aan zich voorbij laten gaan, maar ook het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal. De voorbereiding op het nieuwe seizoen ging eveneens aan zijn neus voorbij. Het duurde uiteindelijk tot begin oktober alvorens De Jong weer binnen de lijnen verscheen. Hans-Dieter Flick deed het in eerste instantie rustig aan met de middenvelder, maar na een paar invalbeurten verscheen hij van de week tegen Rode Ster Belgrado voor het eerst aan de aftrap.

De Nederlander had zondagavond in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad opnieuw een basisplaats, maar zijn optreden duurde dus niet langer dan een helft. Volgens Sport kampt De Jong met een spierprobleem, de reden waarom hij na de rust niet terugkeerde binnen de lijnen. Het zal nog moeten blijken of De Jong zich maandag meldt bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman leek eindelijk weer een beroep op hem te kunnen doen. De Jong maakte in het najaar van 2023 voor het laatst zijn opwachting in Oranje.

📸 - FRENKIE DE JONG IS IN PAIN. pic.twitter.com/HkgFVFzcWV — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 10, 2024

